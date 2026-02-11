Wisła kontra Wieczysta. Kraków szykuje się na wielkie derby

Wisła Kraków już za dziewięć dni zmierzy się z Wieczystą Kraków w hicie 22. kolejki Betclic 1. Ligi. Tymczasem wygląda na to, że na trybunach będzie komplet widzów.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wieczysta Kraków - Wisła Kraków

Będzie komplet na Reymonta? Sygnały są jednoznaczne

Wisła Kraków to drużyna, która aktualnie jest na dobrej drodze, aby zakończyć swoją czteroletnią przygodę z grą na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Biała Gwiazda jest obecnie liderem Betclic 1. Ligi, mając aż 12 punktów przewagi nad drugą Polonią Bytom. Tymczasem ciekawą wiadomość opublikował prezes Wisły na platformie X.

Jarosław Królewski przekazał na swoim profilu, że jak na razie pewnych pojawienia się na spotkaniu derbowym jest już 20 645 widzów. Jednocześnie zainteresowanie meczem Wisły z Wieczystą jest bardzo duże i realny scenariusz zakłada, że wkrótce biuro prasowe 13-krotnych mistrzów Polski ogłosi sold out.

Obie ekipy w ligowej tabeli dzieli różnica 13 oczek. Wisła jest liderem Betclic 1. Ligi. Z kolei na czwartej pozycji z 33 punktami plasuje się Wieczysta. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz drugi w tej kampanii. W październiku minionego roku padł remis (1:1). Ciekawostką jest, że wówczas rywalizacja również odbyła się na stadionie im. Henryka Reymana. Gola dla beniaminka strzelił Stefan Feiertag. Z kolei do wyrównania doprowadził Wiktor Biedrzycki.

Wiślacy przystąpią do rywalizacji po udanym starcie rundy wiosennej. Drużyna Mariusza Jopa pokonała u siebie GKS Tychy (3:1). Z kolei Wieczysta okazała się lepsza od Znicza Pruszków (3:2). Pruszkowianie jako pierwsi zdobyli bramkę, ale to podziałało mobilizująco na zespół Kazimierza Moskala.