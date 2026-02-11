Z MLS do Ekstraklasy. Cracovia podjęła odważną decyzję

Cracovia w trakcie zimowego okna transferowego jest bardzo aktywna na rynku. Klub we wtorek poinformował, że pozyskał na zasadzie wypożyczenia nowego napastnika.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wiktor Bogacz

Wiktor Bogacz został nowym zawodnikiem Cracovii

Cracovia ma ambitne plany związane z walką o najwyższe cele w trwającym sezonie PKO BP Ekstraklasy. W związku z tym klub zimą wzmocnił się na wielu pozycjach. We wtorek wieczorem biuro prasowe klubu z Krakowa poinformowało o czasowym transferze ofensywnego zawodnika.

„21-letni polski napastnik Wiktor Bogacz dołącza do zespołu Pasów na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu. W swojej dotychczasowej karierze występował w Miedzi Legnica, gdzie bardzo dobre występy zaowocowały transferem do amerykańskiej MLS, a konkretnie do New York Red Bulls” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Cracovii.

Środkowy napastnik to młodzieżowy reprezentant Polski, który ma kontrakt ważny do końca grudnia 2028 roku. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza szacowana jest na 1,8 miliona euro. Bogacz w klubie z Krakowa o miejsce w składzie może rywalizować między innymi z takimi zawodnikami jak Ajdin Hasić czy Pau Sans.

Tymczasem już w najbliższą sobotę Cracovia będzie miała ciekawe wyzwanie, bo zmierzy się w roli gospodarza z Jagiellonią Białystok. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:45. W pierwszym starciu między drużynami w tej kampanii górą byli białostoczanie (5:2). Ogólnie w czterech ostatnich starciach między ekipami dwa razy lepsza była drużyna z Krakowa, raz wygrała Jagiellonia, a w jednym meczu padł remis.