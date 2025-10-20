Wisła szybko otworzyła wynik. Młody gwiazdor znów to zrobił [WIDEO]

Wisła Kraków mierzy się dzisiaj w ostatnim meczu tej kolejko Betclic 1. ligi z Puszczą Niepołomice. Gola już w 9. minucie meczu zdobył Maciej Kuziemka, ale spory udział przy tym trafieniu miała defensywa gospodarzy.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Wisła szybko zdobyła gola w meczu z Puszczą Niepołomice

Na zakończenie 13. kolejki Betclic 1. ligi przyszło nam oglądać starcie w Niepołomicach, gdzie miejscowa Puszcza podejmuje przed własną publicznością zespół Wisły Kraków. Oczywiście piłkarze Białej Gwiazdy przystępują do tej rywalizacji w roli zdecydowanego faworyta, co dość szybko, bo już po niespełna dziesięciu minutach gry udało się potwierdzić.

Na prowadzenie zespół Mariusza Jopa wyprowadził bowiem Maciej Kuziemka. Skrzydłowy z Krakowa dobrze wykorzystał podanie od partnerów i prostym zwodem minął defensora Puszczy Niepołomice, a następnie oddał mocny strzał. Choć mogłoby się wydawać, że nie była to najlepsza pozycja do zdobycia gola, to młody gwiazdor Wisły pokusił się o takie rozwiązanie. Należy jednak zaznaczyć, że zdecydowanie lepiej w bramce ekipy Tomasza Tułacza mógł zachować się 19-letni bramkarz, Wiktor Kowal.

Maciej Kuziemka i @WislaKrakowSA na prowadzeniu! 🔥 #PUNWIS 0:1



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl , w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 pic.twitter.com/QGCjFZLW2X — Betclic 1 Liga (@_1liga_) October 20, 2025

Dla raptem 19-letniego Maciej Kuziemki to już czwarte trafienie w tym sezonie Betclic 1. ligi. Jeszcze bardziej okazale wygląda z kolei jego liczba asyst. Na koncie młodzieżowego reprezentanta Polski jest ich aż siedem. Serwis „Transfermarkt” wycenia odkrycie tego sezonu zaplecza PKO Ekstraklasy na 500 tysięcy euro. Jego umowa z Białą Gwiazda wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

