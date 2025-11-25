Rodado staje za Jopem murem. Hiszpan zdradził, co zmieniło Wisłę

Angel Rodado w rozmowie z Interia Sport wypowiedział się na temat szkoleniowca Wisły Kraków. Hiszpan wprost odniósł się do systemu pracy trenera, który dzisiaj przynosi efekty.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Angel Rodado o Mariuszu Jopie

Angel Rodado to bez wątpienia lider w krakowskiej Wiśle. Zawodnik nie tylko jest kapitanem drużyny i jej najlepszym strzelcem, ale też ważną osobowością. Ostatnio piłkarz pozwolił sobie na kilka zdań na temat trenera 13-krotnych mistrzów Polski.

– Każdy trener jest inny, ale ja na tę sprawę patrzę tak, że trener Jop dużo zyskuje na tym, jak dużym zaufaniem się cieszy. Nigdy nie będzie tak, że zawodnicy będą w stanie zaadaptować się do wizji trenera w ciągu chwili, na to potrzeba czasu. W Wiśle to rozumieją. Z mojej perspektywy trener od początku wykonuje świetną pracę i chciałbym, by nasza droga trwała jak najdłużej – powiedział Rodado w wywiadzie udzielonym Przemysławowi Langierowi.

Jop stery nad Białą Gwiazdą przejął we wrześniu 2024 roku. Jak na razie prowadził Wisłę w 50 spotkaniach. Jego bilans to 2,08 punktu na mecz. Ogólnie na koncie aktualnego szkoleniowca krakowskiej drużyny od września 2024 roku do dzisiaj są 32 zwycięstwa, osiem remisów i 10 porażek.

Wisła w tym roku ma do rozegrania jeszcze trzy mecze, w tym dwa ligowe i jeden w STS Pucharze Polski. Na drodze krakowian staną kolejno: Stal Mielec, Zawisza Bydgoszcz i ŁKS. Mecz z drużyną Ireneusza Mamrota zespół Jopa rozegra już w najbliższą niedzielę o godzinie 20:15. W pierwszym w tym sezonie bezpośrednim starciu między zespołami górą była Biała Gwiazda (4:0). Rodado zdobył w nim dwie bramki.

