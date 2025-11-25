Rodado uspokaja kibiców Wisły. „Idziemy małymi krokami”

Wisła Kraków rywalizuje o bezpośredni awans do elity. Tymczasem Angel Rodado w rozmowie z Interia Sport wypowiedział się na temat walki o powrót do PKO BP Ekstraklasy.

Angel Rodado

Angel Rodado o walce o awans do PKO BP Ekstraklasy

Wisła Kraków walczy w tej kampanii o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Po pierwszej rundzie Betclic 1. Ligi ekipa Mariusza Jopa jest na dobrej drodze do zrealizowania celu. Tymczasem ostatnio na temat walki o elitę kilka zdań wyraził Angel Rodado.

– Zupełnie nie. Na początku sezonu mieliśmy spotkanie w klubie, by zdefiniować cel na nadchodzący rok i zgodziliśmy się, że jesteśmy na tyle mocni, by znów celować w awans. Ale to nie jest tak, że teraz skupiamy się tylko na tym. Że wchodzimy do szatni i mówimy na dzień dobry: gramy o Ekstraklasę. Jest duży spokój wokół tego tematu, idziemy małymi krokami. Każdy wie, ile jest jeszcze pracy do wykonania – przekonywał Hiszpan w rozmowie z Przemysławem Langierem z Interia Sport.

28-letni napastnik trafił do Wisły latem 2020 roku z Ibizy na zasadzie wolnego transferu. W tej kampanii Rodado wystąpił w 18 meczach, notując w nich 17 trafień. Ponadto na koncie zawodnika znalazła się też jedna asysta.

Okazję na poprawę swojego bilansu Rodado będzie miał już w najbliższą niedzielę. Wisła zmierzy się wówczas w roli gospodarza na stadionie im. Henryka Reymana ze Stalą Mielec. Mecz odbędzie się o godzinie 20:15. Biała Gwiazda w pierwszym starciu z tą ekipą w tej kampanii odniosła przekonujące zwycięstwo (4:0). Hiszpański napastnik strzelił dwa gole.

