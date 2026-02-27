Wisła Kraków poznała decyzję Śląska Wrocław ws. kibiców!

Śląsk Wrocław podjął decyzję o nieprzyjęciu zorganizowanej grupy kibiców Wisły Kraków na zbliżający się mecz, który ma zostać rozegrany 7 marca. To powrót do znanej w ostatnich miesiącach sytuacji.

Piotr Front/Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Kibice Wisły Kraków nie wejdą na mecz ze Śląskiem Wrocław

Wisła Kraków w rozgrywkach Betclic 1. ligi nie ma sobie równych i pewnie zmierza w kierunku powrotu do PKO Ekstraklasy. Nie ma więc wątpliwości, że najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe w tej kwestii. Z kolei Śląsk Wrocław także walczy o powrót do elity, ale raczej poprzez baraże. Niemniej wielu kibiców pierwszoligowych rozgrywek ostrzy sobie zęby na rywalizację tych dwóch wielkich marek.

Okazuje się jednak, że starcie to odbędzie się bez udziału kibiców Białej Gwiazdy. O takim scenariuszu mówiono już jakiś czas temu, ale wydawało się, że jest to mało prawdopodobne chociażby z tego względu, że od jakiegoś czasu fani z Krakowa już uczestniczyli w wyjazdach. Warto bowiem przypomnieć, że przez kilka miesięcy obowiązywał swego rodzaju nieformalny zakaz stadionowy dla Wisły Kraków. Teraz sprawa zdaje się wracać w nowej odsłonie. Śląsk Wrocław poinformował bowiem, że mecz zaplanowany na 7 marca odbędzie się bez kibiców Wisły Kraków. Co ciekawe, w tej sprawie interweniować miał Cezary Kulesza, ale jak widać, to nie poskutkowało.

– Śląsk Wrocław […] podjął decyzję o nieprzyjęciu zorganizowanej grupy kibiców gości na przedmiotowe spotkanie. Decyzja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla uczestników imprezy masowej – napisano w komunikacie Śląsk Wrocław.

– Analiza ryzyka wykazała, że obecność zorganizowanej grupy kibiców gości mocno zantagonizowanej z kibicami drużyny gospodarza, istotnie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń naruszających porządek publiczny zarówno na stadionie, jak i poza jego terenem, w szczególności w rejonach infrastruktury komunikacyjnej oraz przestrzeni publicznej miasta. Decyzja o nieprzyjęciu zorganizowanej grupy kibiców gości ma charakter prewencyjny i stanowi realizację zasady należytej staranności organizatora imprezy masowej – dodano w uzasadnieniu.

