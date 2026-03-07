Wisła powtórzyła scenariusz Napoli. Tak to się skończyło w Serie A

19:42, 7. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Decyzja Wisły Kraków o niepojawieniu się na meczu ze Śląskiem Wrocław wywołała ogromne poruszenie w polskiej piłce. Choć sytuacja wydaje się bezprecedensowa podobny konflikt kilka lat temu przeżyła także włoska Serie A.

Frederico Duarte
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Frederico Duarte

Historia z Turynu pokazuje że sprawa może mieć długi finał

Spotkanie Śląska Wrocław z Wisłą Kraków miało być jednym z hitów 24. kolejki Betclic 1 Ligi. Atmosfera wokół meczu była bardzo gorąca. Ostatecznie jednak do spotkania nie doszło, ponieważ krakowski klub zdecydował się nie wysyłać drużyny na Dolny Śląsk w proteście przeciwko zakazowi wstępu dla swoich kibiców.

Mimo tej decyzji organizacja meczu przebiegała zgodnie z procedurą. Piłkarze Śląska pojawili się na murawie wraz z sędziami o planowanej godzinie rozpoczęcia spotkania. Po odczekaniu regulaminowego czasu arbiter zakończył formalności, a sprawa trafi teraz do władz PZPN, które zdecydują o konsekwencjach.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Podobne zamieszanie kilka lat temu przeżyła włoska Serie A. W październiku 2020 roku Napoli nie pojawiło się w Turynie na ligowym meczu z Juventusem. Zakaz podróży miał wydać urząd sanitarny. Okazało się jednak, że Azzurri sami podjęli decyzję o pozostaniu w Neapolu, a później tłumaczono swoją decyzję sytuacją epidemiczną, ponieważ w drużynie wykryto przypadki zakażenia koronawirusem. Władze klubu uznały, że zespół powinien pozostać w Kampanii i poddać się kwarantannie. Choć powody były zupełnie inne, widać tu pewną analogię.

Stara Dama podobnie, jak Śląsk pojawiła się na boisku i odczekała 15 minut. Początkowo władze Serie A podjęły bardzo surową decyzję. Przyznano walkower na korzyść Juventusu, a Napoli ukarano dodatkowo odjęciem jednego punktu w tabeli. Władze rozgrywek argumentowały, że zgodnie z obowiązującymi zasadami mecz powinien się odbyć.

Napoli nie zgodziło się jednak z takim rozstrzygnięciem i złożyło odwołanie. Sprawą zajął się włoski komitet olimpijski który po analizie dokumentów uznał argumenty klubu z Neapolu. W efekcie anulowano wcześniejsze sankcje a spotkanie wyznaczono w nowym terminie. Wszystko trwało około dwóch miesięcy.

Mecz rozegrano dopiero kilka miesięcy później w kwietniu 2021 roku. Na boisku lepszy okazał się Juventus, który wygrał 2:1. Przykład z Włoch pokazuje, że podobne konflikty mogą mieć długi i skomplikowany przebieg. W przypadku meczu Śląska Wrocław z Wisłą Kraków czasu jest niewiele, bo za niecałe trzy miesiące sezon się już skończy. We Włoszech mieli znacznie więcej czasu na przepychanki.

Zobacz również: Wisła Kraków wyrzucona do 2 Ligi? „Rywale dostali historyczną szansę”