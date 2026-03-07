PZPN reaguje na decyzję Wisły. Komunikat w sprawie meczu ze Śląskiem

Wisła Kraków oficjalnie poinformowała PZPN o zamiarze nieprzystąpienia do meczu ze Śląskiem Wrocław. Związek opublikował komunikat w którym wyjaśnił, jak w tej sytuacji może wyglądać dalsza procedura.

PZPN wyjaśnia procedurę przed spotkaniem Śląsk – Wisła

Mecz Śląska Wrocław z Wisłą Kraków miał być jednym z najważniejszych wydarzeń 24 kolejki Betclic 1 Ligi. W ostatnich dniach wokół spotkania narosło jednak wiele kontrowersji. Punktem zapalnym była decyzja gospodarzy o niewpuszczeniu kibiców krakowskiego klubu na trybuny stadionu.

W odpowiedzi władze Wisły Kraków ogłosiły że drużyna nie pojedzie do Wrocławia. Decyzję potwierdził prezes Jarosław Królewski który zapowiedział że zespół pozostanie w Krakowie w ramach protestu. Sprawa wywołała ogromne poruszenie w środowisku piłkarskim oraz wśród kibiców.

Do sytuacji odniósł się również Polski Związek Piłki Nożnej który opublikował oficjalny komunikat w tej sprawie. – Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że dziś, tj. 7 marca 2026 r., do federacji wpłynęło oświadczenie TS Wisła Kraków SA o zamiarze nieprzystąpienia drużyny klubu do meczu 24. kolejki Betclic 1. Ligi w sezonie 2025/2026 między drużynami Śląsk Wrocław – Wisła Kraków, zaplanowanego na 7 marca 2026 r. o godz. 17:30.

– Mając na uwadze krótki okres pozostający do rozpoczęcia zawodów, ostateczna decyzja o ich nierozpoczęciu z uwagi na niestawienie się jednej z drużyn na boisku, może być podjęta wyłącznie przez sędziego na miejscu, z zachowaniem procedury przewidzianej w Art. 8 Postanowień PZPN do Przepisów Gry – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Oznacza to że formalna decyzja dotycząca rozpoczęcia spotkania może zapaść dopiero na stadionie we Wrocławiu. Jeśli jedna z drużyn nie pojawi się na boisku sędzia będzie musiał przeprowadzić procedurę przewidzianą w regulaminie rozgrywek.

Zobacz również: Wisła Kraków wyrzucona do 2 Ligi? „Rywale dostali historyczną szansę”