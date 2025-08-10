Wisła Kraków wygrała czwarte spotkanie w tej kampanii Betclic 1. Ligi i kolejne w roli gospodarza. W pokonanym polu Biała Gwiazda zostawiła Pogoń Grodzisk Mazowiecki (3:2).

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Wisła z dwoma twarzami. Po przerwie nie było tak dobrze

Wisła Kraków przystępowała do spotkania czwartej kolejki na zapleczu PKO BP Ekstraklasy po wyjazdowym zwycięstwie nad GKS-em Tychy (4:3). Z kolei Pogoń Grodzisk Mazowiecki miała za sobą pewną wygraną nad Miedzią Legnica (4:0). Tym samym na arenie przy ulicy Reymonta zapowiadało się pasjonujące widowisko.

Z przytupem gospodarze weszli w mecz. Już w dziewiątej minucie prowadzenie Wiśle zapewnił gol Macieja Kuziemki. Młody gracz ekipy z Krakowa wykorzystał podanie od Jakuba Krzyżanowskiego. Radość w szeregach Białej Gwiazdy nie trwała jednak długo. Już w 12. minucie wyrównał Aleksander Gajger.

Po stracie bramki Wisła dążyła szybko do odzyskania prowadzenia. Udało się to w 14. minucie. Kolejny raz w tym sezonie błysnął Julius Ertlhaler. Z kolei jeszcze przed przerwą a 30. minucie prowadzenie Wisły podwyższył Wiktor Biedrzycki. Dzięki trafieniu 28-latka krakowska ekipa miała dwubramkową zaliczkę przed zmiana stron.

Tymczasem po przerwie ekipa Mariusza Jopa zaprezentowała zupełnie inne oblicze. Nie była już tak nastawiona na atak, grając zdecydowanie bardziej ekonomicznie. To chcieli wykorzystać zawodnicy beniaminka rozgrywek.

Kontaktowego gola Pogoń strzeliła w 74. minucie za sprawą Bartosza Farbiszewskiego. Chociaż w ostatnich fragmentach rywalizacji zespół Piotra Stokowca szukał trafienia na wagę remisu, to finalnie bezskutecznie. Trzy oczka zainkasowali wiślacy (3:2).

W następnej kolejce Wisła pasuje. Normalnie miała grać z Wieczystą, ale to spotkanie zostało przełożone na 6 września. Z kolei Pogoń zmierzy się w roli gospodarza ze Zniczem Pruszków.

