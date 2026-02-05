fot. PressFocus Na zdjęciu: Bogusław Leśnodorski

Bogusław Leśnodorski o Wiśle Kraków

Wisła Kraków jest aktualnie liderem Betclic 1. Ligi, mając na swoim koncie 43 punkty. Wygląda zatem na to, że Biała Gwiazda jest na dobrej drodze, aby zakończyć swoją przygodę na zapleczu PKO BP Ekstraklasy po czterech sezonach. Na ten temat ostatnio swoimi przemyśleniami podzielił się były szef Legii Warszawa.

– Jeśli chodzi o pierwszą ligę, to moim zdaniem jej zdecydowanym, zero-jedynkowym faworytem jest Wisła Kraków. Osobiście cieszę się, że Wisła wraca do Ekstraklasy, bo od zawsze jestem zwolennikiem tego, aby duże marki z dużych miast, wielkie kluby, rywalizowały na najwyższym poziomie – mówił Bogusław Leśnodorski w swojej audycji „Gabinet Prezesa” na kanale Weszło TV.

– Nie chcę jeszcze mówić tego wprost, ale wydaje mi się, że za kilka kolejek będzie można powiedzieć: „Brawo, Jarek Królewski, w końcu ci się udało”. Kosztowało to dużo pieniędzy i stresów. Jesteś osobą, która bez wątpienia nadaje kolorytu naszej lidze i polskiej piłce nożnej. Takich ludzi potrzeba jak najwięcej – zaznaczył 50-latek.

– Cieszcie się z tego awansu, ale powoli. Moim zdaniem dopiero za jakieś pięć–siedem kolejek będzie można się do niego w pewnym sensie przyzwyczajać. Już teraz warto jednak myśleć o tym, co czeka w Ekstraklasie, bo tam już tak łatwo nie będzie – powiedział były właściciel Legii.

Krakowska ekipa w piątek wieczorem zmierzy się w ramach 20. kolejki Betclic 1. Ligi z GKS-em Tychy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:30.