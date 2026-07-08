Flick wskazał Barcelonie trzy transfery na lato. Został tylko jeden

Hansi Flick, zanim poleciał na wakację, wskazał FC Barcelonie trzy priorytety transferowe. Według El Chiringuito TV był to Anthony Gordon, Joao Cancelo oraz Julian Alvarez. Dwa z nich udało się dopiąć.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick chciał trzech transferów. Barcelona sfinalizowała dwie z trzech próśb

FC Barcelona w poprzednim sezonie obroniła mistrzostwo Hiszpanii, ale poniosła porażkę w Lidze Mistrzów. Triumf w europejskich pucharach pozostaje ich marzeniem od 2015 roku, gdy ostatni razu udało im się zdobyć „puchar z wielkimi uszami”. Hansi Flick na zbliżające się rozgrywki oczekiwał wzmocnień, żeby w końcu zagrać w wielkim finale Ligi Mistrzów i go wygrać.

Szkoleniowiec przed wylotem na wakacje miał przedstawić pionowi sportowemu trzy priorytety, jeśli chodzi o transfery. Według El Chiringuito TV byli to tacy gracze jak Anthony Gordon, Joao Cancelo oraz Julian Alvarez. Dwóch z nich udało się ściągnąć.

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Anthony Gordon trafił na Camp Nou jeszcze przed startem Mistrzostw Świata. Anglik kosztował 80 milionów euro, a łączna kwota może wzrosnąć jeszcze o 10 mln euro po spełnieniu konkretnych warunków. Coraz bliżej jest sfinalizowanie transakcji z udziałem Joao Cancelo. Portugalczyk zostanie wykupiony z Al-Hilal po zakończeniu wypożyczenia, które dobiegło końca w czerwcu.

Ostatni priorytet, a więc Julian Alvarez cały czas przebywa na mundialu. Żadna decyzja jeszcze nie zapadła, ale trwają pracę, które mają doprowadzić do sfinalizowania transferu. Sprawa rozstrzygnie się dopiero po zakończeniu reprezentacyjnego turnieju.

Jose Alvarez z serwisu El Chiringuito TV zasugerował, że nie można wykluczyć także innych transferów. Natomiast kolejne przyjścia są uwarunkowane tym, czy ktoś opuści klub.