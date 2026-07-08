Salah wybiera nowy klub. Oto dwa możliwe kierunki

Mohamed Salah rozstał się z Liverpoolem i jest wolnym piłkarzem. Egipcjanin musi wybrać nowy klub. Fabrizio Romano zasugerował, że ma dwa możliwe kierunki, czyli Saudi Pro League oraz MLS.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

MLS albo Saudi Pro League – takie kierunki ma na stole Salah

Mohamed Salah pod koniec sezonu 2024/2025 przedłużył kontrakt z Liverpoolem o kolejne dwa lata. Mimo to nie wypełni umowy do końca. W trakcie poprzedniej kampanii ogłosił, że odchodzi z klubu. Razem z The Reds doszli do porozumienia ws. rozwiązania kontraktu. Bezpośrednio po sezonie poleciał na mundial z reprezentacją Egiptu, z którego odpadli dopiero w 1/8 finału.

Koniec mundialu dla Egiptu oznacza, że Salah niebawem podejmie decyzję ws. wyboru nowego klubu. Chętnych nie brakuje, ale największe zainteresowanie płynie z dwóch kierunków, o których poinformował Fabrizio Romano. Wygląda na to, że 34-latek opuści Europę.

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Według znanego dziennikarza w najbliższych tygodniach Salah przeanalizuje wszystkie dostępne oferty. Na stole są przede wszystkim dwie propozycje. Jedna pochodzi z Arabii Saudyjskiej, a druga ze Stanów Zjednoczonych. Nazwy klubów nie zostały jednak podane.

Przypomnijmy, że kilka tygodni temu media informowały, że zawodnik preferowałby dalszą grę w Europie. W kontekście przyszłości Salaha wymieniano m.in. kluby tureckie, a także potencjalną przeprowadzkę do Włoch. Na ten moment trudno jednak przewidzieć, gdzie trafi.

Salah był związany z Liverpoolem w latach 2017-2026. Łącznie rozegrał 442 spotkania, w których strzelił 257 goli i zaliczył 123 asysty. Na swoim koncie ma dwa zwycięstwa z The Reds w Premier League oraz triumf w Lidze Mistrzów.