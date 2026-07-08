Flick może być zachwycony. Tak gwiazdor walczy o miejsce w FC Barcelonie

Gerard Martin nie zamierza tracić ani jednego dnia przed startem nowego sezonu. Obrońca Barcelony skrócił urlop i już rozpoczął indywidualne przygotowania, chcąc jak najlepiej przygotować się do walki o miejsce w drużynie Hansiego Flicka.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Martin chce utrzymać wywalczoną pozycję

Miniony sezon okazał się przełomowy dla Gerarda Martina. Piłkarz, który rozpoczynał swoją przygodę z pierwszym zespołem jako lewy obrońca, z czasem wywalczył miejsce w środku defensywy i stał się podstawowym partnerem Pau Cubarsiego.

Jak informuje „Sport”, 23-latek już od ponad trzech tygodni realizuje indywidualny program treningowy. Po krótkim wypoczynku na Majorce i w Grecji rozpoczął pracę w klinice medycyny sportowej doktora Juana Boffy, gdzie skupia się na treningu siłowym, ćwiczeniach stabilizacyjnych, poprawie mobilności oraz fizjoterapii.

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Nawet podczas wakacyjnego wyjazdu do Grecji Martin nie zrezygnował z treningów. Jeszcze przed urlopem poprosił zaufanego fizjoterapeutę o przygotowanie indywidualnego planu, który pozwolił mu utrzymać odpowiednią formę. Hiszpan pojawił się także w ośrodku treningowym Barcelony w Sant Joan Despi, gdzie kontynuował pracę jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem przygotowań.

Takie podejście imponuje sztabowi Hansiego Flicka. Martin od początku swojej kariery w Barcelonie musiał zapracować na każdą szansę i właśnie dzięki systematyczności oraz profesjonalnemu podejściu wywalczył ważną rolę w drużynie. Teraz chce potwierdzić swoją wartość również w nadchodzącym sezonie i utrzymać miejsce w drużynie.