Wisła Kraków wydała komunikat! Chodzi o stadion dla Wieczystej

Wisła Kraków i Wieczysta Kraków wydały oświadczenie ws. rozgrywania spotkań tych drugich przy Reymonta. Taka możliwość będzie tylko w barażach i od nowego sezonu 2026/27.

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Stadion Wisły Kraków

Wieczysta przy Reymonta w tym sezonie w barażach

Wisła Kraków w tym sezonie walczy o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. Ekipa Mariusza Jopa jest na doskonałej drodze, aby po kilku latach w Betclic 1. lidze w końcu się to udało uczynnić. Przed nimi jednak bardzo ważna runda wiosenna, która o wszystkim zdecyduje, choć już teraz przewaga nad resztą stawki jest spora.

Wiadomo jednak, że może się okazać, iż Biała Gwiazda nie będzie jedyną ekipą spod Wawelu, która wywalczy awans do elity. W grze wciąż jest Wieczysta Kraków, która tej zimy konkretnie się wzmacnia i chce zrobić wszystko, aby odnieść historyczny sukces. Jednym z minusów jednak jest fakt, że ekipa Kazimierza Moskala nie ma swojego stadionu, który spełnia wymagania licencyjne. Dlatego też jesienią grała ona na obiekcie w Sosnowcu i tak też pozostanie na wiosnę.

Wisła Kraków i Wieczysta wydały bowiem wspólne oświadczenie, w którym poinformowały, że doszły do porozumienia ws. rozgrywania spotkań na stadionie przy ulicy Reymonta. Mecze Wieczystej na Synerise Arenie będą możliwe w barażach, a także od nowego sezonu.

– Wieczysta Kraków dokończy bieżący sezon rozgrywkowy w zakresie meczów domowych na stadionie w Sosnowcu.

Wieczysta Kraków będzie również uprawniona do rozegrania potencjalnych meczów barażowych (nie kolidujących z meczami TS Wisła Kraków S.A) kończących sezon 2025/2026 na Synerise Arena – Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie.

TS Wisła Kraków S.A. udzieli Wieczystej Kraków promesy na grę na Synerise Arena – Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie w rozgrywkach I ligi lub Ekstraklasy od sezonu 2026/2027 – czytamy w komunikacie klubów.