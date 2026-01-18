Wieczysta buduje drużynę marzeń. Piłkarz z Ekstraklasy może zmienić ligę

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Wieczysta ruszyła po Mikkela Maigaarda

Wieczysta Kraków jest obecnie w trakcie budowania drużyny, która będzie w stanie rywalizować o awans do PKO BP Ekstraklasy. W tym celu klub ogłosił już kilka transferów, ale wszystko wskazuje na to, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. O kolejnym planowanym ruchu poinformował dziennikarz Tomasz Włodarczyk na łamach serwisu Meczyki.pl.

Źródło przekonuje, że przedstawiciel Betclic 1. Ligi jest w trakcie finalizowania transferu Mikkela Maigaarda z Cracovii. Duński zawodnik miałby związać się z Wieczystą kontraktem obowiązującym przez 2,5 roku.

Maigaard do tej pory był ważną postacią w drużynie prowadzonej przez Lukę Elsnera. Pomocnik miał nawet okazję nosić opaskę kapitana podczas spotkań Cracovii. Tymczasem, ku zaskoczeniu wielu obserwatorów, piłkarz może zdecydować się na kontynuowanie kariery na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

30-letni zawodnik ma kontrakt z Cracovią ważny jedynie do końca trwającego sezonu. W związku z tym tej zimy klub z Krakowa ma w praktyce ostatnią szansę na zarobienie konkretnych pieniędzy na transferze Maigaarda, którego rynkowa wartość wynosi około 800 tysięcy euro.

W obecnym sezonie defensywny pomocnik wystąpił w 19 spotkaniach, notując w nich dwa gole oraz dwie asysty. Maigaard zanim trafił do ekipy z Krakowa, to występował w Sarpsborg, Stroemsgodset czy Raufoss.