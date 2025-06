fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wieczysta odprawiona ze stadionu? Wisła zabrała głos

Wisła Kraków ma ambitne plany związane z grą w Betclic 1. Lidze na sezon 2025/2026. Jasne jest, że zawsze ważne dla Białej Gwiazdy było to, aby rozgrywać swoje spotkania na świetnie przygotowanej murawie. Fakt jednak, że Stadion Miejski im. Henryka Reymana będzie wynajmowany na europejskie puchary przez Szachtar Donieck, nieco skomplikował plany. Zresztą nie tylko wiślakom. Kłopot ma też Wieczysta, która we wniosku licencyjnym umieściła tę arenę ze względu na to, że jej aktualny obiekt nie spełnia wymogów licencyjnych. Ostatecznie jednak strony się nie porozumiały w tej kwestii. Oświadczenie na platformie X opublikował prezes 13-krotnych mistrzów Polski.

„Decyzja na ten temat gry Wieczystej przy Reymonta została podjęta wspólnie z WK na spotkaniu z pracownikami klubu Wisła Kraków odpowiedzialnymi za kwestie biznesowe i infrastrukturalne. Klub przedstawił sytuację oraz możliwości – wskazując Wieczystą i jej podmiotowość jako priorytet w tym, co zostanie ustalone. Natomiast decyzja, która została podjęta, jest po prostu jedyną poprawną i doskonałą dla Krakowa pod każdym względem – finansowym i biznesowym, to znakomita okazja pokazania naszych możliwości infrastrukturalnych sezon po sezonie w Lidze Europy” – brzmi komunikat sternika Wisły.

Reymonta nie dla Wieczystej. Odpowiedź na oświadczenie Wisły mówi wszystko

Na odpowiedź Wieczystej nie trzeba było długo czekać. Biuro prasowe ekipy z Betclic 1. Ligi opublikowało konkretną wiadomość na swojej stronie internetowej. „Klub Sportowy Wieczysta informuje, że w sezonie 2025/26 nie będzie rozgrywał swoich domowych spotkań na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana przy ul. Reymonta w Krakowie” – brzmi oświadczenie Wieczystej.

„Pomimo otwartości i zaangażowania ze strony Miasta Krakowa, rozmowy dotyczące możliwości korzystania z obiektu nie zakończyły się powodzeniem tylko i wyłącznie z uwagi na brak przychylności dla tego rozwiązania ze strony przedstawicieli Wisły Kraków” – czytamy dalej.

„W przestrzeni publicznej pojawiły się wypowiedzi sugerujące, że decyzja o rezygnacji z gry przy ul. Reymonta została podjęta wyłącznie przez nasz Klub. Pragniemy zaznaczyć, że choć rozmowy przebiegały w uprzejmej atmosferze, to przekaz kierowany wobec nas był jednoznaczny – oczekiwano, że Wieczysta z tej lokalizacji zrezygnuje” – napisano w komunikacie.

Ekipa dowodzona przez Przemysława Cecherza zacznie ligowe zmagania w trzecie weekend lipca. W pierwszej kolejce zagra w roli gościa ze Śląskim Wrocław na Tarczyński Arena.

