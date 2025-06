Borek nie wytrzymał po blamażu U-21. Padły mocne słowa

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Borek

Mateusz Borek skrytykował PZPN

Reprezentacja Polski do lat 21 zaliczyła bardzo nieudaną fazę grupową mistrzostw Europy. Biało-czerwoni na turnieju na Słowacji ponieśli trzy porażki. Tym samym nastroje po całej imprezie nie są najlepsze nie tylko u kibiców, ale i dziennikarzy. Tymczasem na mocne słowa krytyki w kierunku władz PZPN pozwolił sobie dziennikarz Kanału Sportowego.

– Jak ta drużyna ma być poważnie traktowana, jak w d*** mają ją takie osoby. To co: będziemy się lansować na meczach z Finlandią, gdzie jedzie 30-40 osób, bo jest fajny wyjazd, a nam nie chce się ruszyć na Słowację? Nikogo nie było na trybunie! Był tylko Dorna, który zbiera wszystko na głowę – grzmiał Mateusz Borek.

Reprezentacja Polski do lat 21 czasu na rozpamiętywanie porażek trochę ma. W każdym razie już we wrześnie zacznie zmagania w ramach eliminacji na kolejne Euro U-21. Na drodze Biało-czerwonych staną kolejno Macedonia Północna i Armenia. Z kolei w październiku podopieczni Adama Majewskiego zagrają z Czarnogórą oraz Szwecją.

Rywalizację w tabeli grupy C reprezentacja Polski do lat 21 zakończyła bez nawet jednego punktu na czwartej pozycji. Biało-czerwoni przegrali wszystkie trzy spotkania, zdobywając dwie bramki. Po stronie strat natomiast 11 trafień. Do fazy play-off z grupy C awansowały takie zespoiły jak: Francja i Portugalia.

