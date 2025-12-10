Wisła Kraków podjęła decyzję. Zawodnik opuszcza Białą Gwiazdę

Wisła Kraków poinformowała, że Igor Łasicki z końcem grudnia opuści szeregi klubu. 30-letni obrońca ma przenieść się do ligowego rywala.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Igor Łasicki rozstaje się z krakowską Wisłą

Wisła Kraków zakończyła pierwszą część sezonu Betclic 1. Ligi w znakomitym stylu. Zespół Mariusza Jopa zgromadził 43 punkty, dzięki czemu zimę spędzi na fotelu lidera. Biała Gwiazda ma aż dziewięć punktów przewagi nad drugą w tabeli Polonią Bytom. Jedyną rysą na jesiennej kampanii było niespodziewane odpadnięcie w 1/8 finału STS Pucharu Polski, gdzie krakowianie przegrali z trzecioligowym Zawiszą Bydgoszcz.

W środę klub poinformował o rozstaniu z Igorem Łasickim, którego kontrakt obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku. Wiadomo już, że umowa nie zostanie przedłużona. Pierwsze doniesienia na ten temat przekazał Piotr Koźmiński z Goal.pl. Według jego ustaleń, 30-letni obrońca ma przenieść się do zespołu prowadzonego przez Łukasza Piszczka, występującego również na zapleczu Ekstraklasy.

Łasicki dołączył do Wisły w 2022 roku, przechodząc z Pogoni Szczecin. Wcześniej reprezentował barwy m.in. SSC Napoli, Carpi, Rimini oraz Wisły Płock. W koszulce Białej Gwiazdy rozegrał 73 oficjalne mecze, strzelił trzy gole i był jedną z kluczowych postaci drużyny, która w sezonie 2023/2024 zdobyła Puchar Polski.

W obecnych rozgrywkach doświadczony stoper wystąpił w sześciu spotkaniach. W meczu 19. kolejki 1. Ligi wpisał się na listę strzelców, dokładając kolejne trafienie do swojego wiślackiego dorobku.