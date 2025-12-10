Igor Łasicki opuszcza Wisłę Kraków. Wiemy, gdzie trafi! [NASZ NEWS]

W Wiśle Kraków dojdzie zimą do kilku ruchów transferowych, choć rewolucji nie będzie. Z informacji goal.pl wynika, że z klubem pożegna się Igor Łasicki.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Igor Łasicki

Kilka zmian w kadrze

To nie będzie gorąca zima w Wiśle Kraków. Oczywiście, w klubie dojdzie do kilku zmian, ale nie będzie to żadna rewolucja. Kilku piłkarzy odejdzie, niektórzy na wypożyczenie, a klub postara się najpewniej sprowadzić napastnika, aby nie wszystko spadało na barki Angela Rodado.

Jeśli chodzi o transfery wychodzące, to już informowaliśmy, że na wypożyczenie ma się udać Olivier Sukiennicki. Na tym jednak nie koniec. Z naszych ustaleń wynika, iż z Wisły odejdzie też Igor Łasicki. Doświadczonemu zawodnikowi kończy się kontrakt z końcem tego roku i tym samym dobiega końca jego przygoda z „Białą Gwiazdą”.

Pożegnanie po trzech latach

Z naszych ustaleń wynika, że Łasicki trafi do GKS Tychy, a więc pod trenerskie skrzydła Łukasza Piszczka.



30-letni środkowy obrońca trafił do Wisły 1 lipca 2022 roku z Pogoni Szczecin. W barwach Wisły rozegrał 73 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 3 gole i zaliczył 3 asysty. Był członkiem drużyny, która sięgnęła po Puchar Polski, wygrywając z Pogonią na PGE Narodowym.

W tym sezonie Łasicki był tylko zmiennikiem. Zagrał 4 mecze, w których strzelił jednego gola. Z danych Transfermarkt wynika, że zaliczył tylko 11 procent możliwych minut w podstawowym składzie i tylko 16% możliwych do rozegrania minut.