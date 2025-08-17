Wisła Kraków ogłosiła wielki sukces. To jest fenomen

Wisła Kraków na tydzień przed meczem ze Śląskiem Wrocław ogłosiła Sold Out na to spotkanie. Wszystkie bilety zostały więc wykupione, co jest potwierdzeniem fenomenu Białej Gwiazdy.

Piotr Front/Alamy Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła sprzedała wszystkie bilety na mecz ze Śląskiem Wrocław

Wisła Kraków w tym sezonie Betclic 1. ligi radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie trzeba powiedzieć, że zespół Mariusza Jopa gra rewelacyjnie i pomimo małych błędów z całą pewnością można powiedzieć, że kibice mogą być dumni z postawy swoich zawodników. Tym samym po kilku pierwszych kolejkach nowego sezonu Biała Gwiazda wyrasta na głównego faworyta w walce o awans do PKO Ekstraklasy.

Wiadomo jednak, że czasu do końca sezonu jest bardzo dużo, więc sporo może się jeszcze wydarzyć. Niemniej kibice czują dobrą formę swojego zespołu i także stają na wysokości zadania. Wisła Kraków ogłosiła bowiem właśnie sold out na najbliższy domowy mecz ze Śląskiem Wrocław. Starcie z Wojskowymi odbędzie się 24 sierpnia 2025 roku o godzinie 14:30.

Oznacza to, że na stadionie przy Reymonta zasiądzie ponad 30 tysięcy kibiców. Będzie to więc wielki sukces całej społeczności. Trudno bowiem na poziomie Betclic 1. ligi o klub z lepszą frekwencją i o taki, który na tydzień przed meczem wyprzedane ma wszystkie bilety. Podobnie zresztą w PKO Ekstraklasie.

