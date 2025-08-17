Reprezentant Polski na celowniku trzech klubów z Premier League!

Jakub Kiwior znalazł się na celowniku Crystal Palace, Evertonu i Wolves. Sporo mówi się, że reprezentant Polski tego lata może odejść z Arsenalu. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "CaughtOffside".

Kiwior na celowniku Crystal Palace, Evertonu i Wolves

Jakub Kiwior to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych reprezentantów Polski, którzy obecnie grają w kadrze. Polak jest piłkarzem czołowego klubu w Premier League i gdy gra, zbiera dość dobre recenzje. Problem polega jednak na tym, że gra dość sporadycznie i pomimo tego, że w zespole Mikela Artety jest już dłuższy czas, to nadal nie mógł wywalczyć sobie miejsca w pierwszej jedenastce Arsenalu na stałe.

Dlatego też już od dłuższego czasu mówi się o tym, że Polak może zmienić klub. I to nawet tego lata. Przez listę klubów, które są zainteresowane jego pozyskaniem w ostatnim czasie przewijał się przede wszystkim Milan oraz Juventus, ale teraz do tego grona dołączyły trzy ekipy z Premier League. Według informacji przekazanych przez serwis „CaughtOffside”, Jakub Kiwior jest na celowniku Crystal Palace, Evertonu i Wolves.

Jakub Kiwior w minionym sezonie rozegrał w sumie 30 spotkań dla Arsenalu i zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Łącznie dla zespołu z Londynu ma on 68 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia wychowanka GKS-u Tychy na 28 milionów euro.

