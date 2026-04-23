Mecz Świątek dzisiaj na żywo – transmisja. Gdzie oglądać za darmo? (23.04.2026)

Iga Świątek rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA w Madrycie. Sprawdź, o której godzinie Polka zagra z Darią Snigur oraz gdzie oglądać transmisję na żywo w TV i online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Świątek dzisiaj na żywo – transmisja. O której godzinie?

Iga Świątek wraca do gry i rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA w Madrycie. W meczu 1/32 finału Polka zmierzy się z Darią Snigur, która przebijała się do głównej drabinki przez kwalifikacje i spróbuje sprawić niespodziankę.

Mecz Świątek – Snigur odbędzie się w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku, o godzinie 13:00. Jak to zwykle bywa w turniejach tenisowych, godzina rozpoczęcia może jeszcze delikatnie się przesunąć, jeśli wcześniejsze spotkania potrwają dłużej.

Świątek przystępuje do tego spotkania po mniej udanym fragmencie sezonu i będzie chciała szybko odzyskać rytm na swojej ulubionej nawierzchni. Korty ziemne od lat są jej najmocniejszą stroną, dlatego już od pierwszego meczu w Madrycie kibice będą oczekiwać od Polki pewnego występu.

Snigur ma za sobą bardzo solidne tygodnie i przyjechała do Madrytu w dobrej dyspozycji. Dla Ukrainki sam awans do głównej drabinki jest już wartościowym wynikiem, ale starcie z jedną z najlepszych tenisistek świata będzie dla niej świetną okazją do sprawdzenia się na tle ścisłej czołówki. Mimo to faworytką pozostaje Świątek, która na mączce zwykle potrafi narzucać rywalkom swoje warunki.

Świątek – Snigur, transmisja na żywo za darmo

Świątek – Snigur, gdzie oglądać?

Spotkanie Igi Świątek z Darią Snigur będzie transmitowane w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2. Transmisja online dostępna będzie również w serwisie CANAL+ online.

Dla Świątek to bardzo ważny moment, bo turniej w Madrycie może pomóc jej odzyskać pewność siebie przed kolejnymi tygodniami sezonu na mączce. Kibice będą liczyć na przekonujące zwycięstwo i spokojny awans do następnej rundy.

