Xabi Alonso jest sensacyjnym faworytem do objęcia znanego klubu!

Xabi Alonso znalazł się na liście życzeń RB Lipsk i może wkrótce powrócić na niemieckie boiska. Według informacji serwisu Fusballdaten.de, hiszpański szkoleniowiec jest brany pod uwagę jako następca Ole Wernera.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso faworytem do pracy w RB Lipsk. Klub szuka zmian

Mimo że RB Lipsk zajmuje trzecie miejsce w tabeli i pewnie zmierza po awans do Ligi Mistrzów, pozycja obecnego trenera nie jest stabilna. Władze klubu nie chcą wchodzić w ostatni rok kontraktu Ole Wernera bez jasnej decyzji co do przyszłości.

Głównym powodem wątpliwości nie są wyniki sportowe, lecz niezadowalający stopień rozwoju młodych talentów pod wodzą Wernera. Xabi Alonso, który po odejściu z Realu Madryt pozostaje bez zatrudnienia, jest postrzegany jako idealny kandydat do pracy z młodzieżą.

„Xabiemu Alonso przypisuje się zdolność do wyciągania pełnego potencjału z młodych graczy” – czytamy na łamach Fusballdaten.de.

Szkoleniowiec, który doprowadził wcześniej Bayer Leverkusen do mistrzostwa Niemiec, nie jest jedynym nazwiskiem na liście. Wśród potencjalnych następców wymienia się także Olivera Glasnera oraz Matthiasa Jaissle, którzy w przeszłości byli już związani z systemem RB.

Ostateczna decyzja dotycząca obsady ławki trenerskiej ma zapaść latem tego roku. Powrót Alonso do Bundesligi jest określany przez media jako możliwe „trenerskie trzęsienie ziemi”, które mogłoby stać się najważniejszym ruchem transferowym Lipska.

Klub liczy na to, że uda mu się przekonać Hiszpana do pracy w Saksonii. Najbliższe tygodnie mają pokazać, czy rozmowy z byłym trenerem Królewskich wejdą w decydującą fazę.