Przeszłość, która długo ciążyła. Wisła Kraków odsłania kulisy

14:55, 12. stycznia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Studio Reymonta

Wisła Kraków wygląda na to, że powoli odzyskuje stabilność finansową. Tymczasem w rozmowie ze Studiem Reymonta na ten temat wypowiedział się prezes Białej Gwiazdy.

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków miała duże problemy

Wisła Kraków w tej kampanii zmierza pewnym krokiem w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem w rozmowie z Marcinem Ryszką o długu wobec Adama Mandziary z przeszłości opowiedział prezes 13-krotnych mistrzów Polski.

– To do dzisiaj odbija się czkawką. To były bardzo duże pieniądze. Miało to miejsce w momencie, kiedy najmniej tego potrzebowaliśmy – mówił Jarosław Królewski.

Sternik krakowskiego klubu dał do zrozumienia, że w Wiśle nie było pełnej świadomości skali problemu.

– To też był taki trochę ukryty problem, bo wiedzieliśmy, że coś tam jest. Nagle okazało się, że to jest taki cichy zabójca ze Słowenii i że problem jest znacznie większy, niż podawaliśmy – zaznaczył Królewski.

– No ale trzeba było to przeżyć i tyle. Nie mamy wyboru. Żyjemy tym, co w historii było dobre, i jesteśmy dzisiaj klubem takim, jakim jesteśmy, dlatego że w tej historii wydarzyło się wiele dobrych rzeczy – podsumował prezes Wisły Kraków.

W całej sprawie chodziło o rozliczenia z tytuł zagranicznych transferów Kamila Kosowskiego i Macieja Żurawskiego, które były przedmiotem sporu pomiędzy klubem z Krakowa a Adamem Mandziarą przed sądami w Szwajcarii oraz w Polsce. Wisła finalnie musiła uregulować kwotę na poziomie od 550 do 700 tysięcy franków szwajcarskich, o czym informowała „Gazeta Krakowska”.

POLECAMY TAKŻE

Luis Fernandez
Luis Fernandez mówi dość! Zaskakująca decyzja byłej gwiazdy Wisły
Jarosław Królewski
Wisła Kraków blisko transferów?! Królewski zapowiedział
Mariusz Jop
Wisła Kraków ogłosiła kadrę na obóz w Turcji. Wszystko jasne ws. Baniowskiego