GKS nie czeka z założonymi rękami. Nowy piłkarz już w klubie

GKS Katowice w rundzie wiosennej PKO BP Ekstraklasy będzie rywalizować przede wszystkim o utrzymanie. Klub w oficjalnym komunikacie poinformował, że pozyskał nowego skrzydłowego.

Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice oficjalnie pozyskał nowego piłkarza. Erik Jirka wzmocnił katowiczan

GKS Katowice zakończył 2025 rok w strefie spadkowej. Śląska drużyna w drugiej części sezonu stanie więc przed dużym wyzwaniem związanym z utrzymaniem się w piłkarskiej elicie. Tym samym władze klubu pracują już nad poprawą jakości kadry. Szeregi zespołu z Katowic wcześniej wzmocnił Mateusz Wdowiak. Tymczasem w nowy tydzień klub wszedł z kolejnym transferem, pozyskując nowego skrzydłowego.

„Erik Jirka został nowym zawodnikiem GKS-u Katowice. 28-letni słowacki pomocnik przeniósł się do naszego klubu na zasadzie transferu definitywnego z Piasta Gliwice. Zawodnik podpisał z GieKSą kontrakt obowiązujący przez 2,5 roku, który zawiera opcję przedłużenia. Jirka to wszechstronny piłkarz, mogący występować na kilku pozycjach na boisku” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej GieKSy.

10-krotny reprezentant Słowacji miał ważny kontrakt z Piastem Gliwice, jednak opuścił dotychczasowy klub na pół roku przed końcem obowiązującej umowy. W trwającym sezonie ofensywny zawodnik wystąpił jak dotąd w 20 spotkaniach, w których zanotował pięć trafień oraz jedną asystę.

Do ligowego grania GKS Katowice wróci 30 stycznia. Zespół zmierzy się wówczas na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00. Z kolei pierwszy mecz w roli gospodarza w 2026 roku drużyna z Katowic rozegra 8 lutego, kiedy podejmie Widzew Łódź.