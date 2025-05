Wisła Kraków w czwartek zmierzy się przed własną publicznością z Miedzią Legnica. Stawką meczu jest awans do finału baraży. Mariusz Jop nie będzie mógł skorzystać z kilku zawodników.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła z osłabioną defensywą. Jop musi sobie bez nich poradzić

Wisła Kraków w czwartek podejmie przed własną publicznością zespół Miedzi Legnica. Stawką jest awans do finału baraży i gra ze zwycięzcą meczu Wisła Płock – Polonia Warszawa. Biała Gwiazda wiosną radzi sobie bardzo dobrze, dlatego powinna być faworytem najbliższego spotkania, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że z trybun wesprze ją komplet publiczności.

Podczas przedmeczowej konferencji prasowej ujawniono sytuację kadrową Wisły. Wyłączeni z gry od dłuższego czasu są Patryk Gogół, Piotr Starzyński, Kacper Skrobański oraz Bartosz Talar. Mariusz Jop w dalszym ciągu nie może liczyć na Mariusza Kutwę, który w pełni się nie wyleczył. Najnowsza absencja to ta Alana Urygi, która jest związana z bardzo poważną kontuzją. Kapitan Białej Gwiazdy zerwał więzadła w lewym kolanie i nie zagra przez wiele miesięcy.

To spory cios dla Białej Gwiazdy, natomiast dobrą informacją jest powrót do kadry meczowej Wiktora Biedrzyckiego. Wcześniej na murawie zameldował się także Joseph Colley, więc Jop będzie miał do dyspozycji trzech środkowych obrońców. Duet stoperów w meczu z Miedzią Legnica powinni stworzyć Igor Łasicki oraz wspomniany Colley.

Do gry wracają czterej piłkarze, którzy opuścili mecz ze Stalą Rzeszów z uwagi na zawieszenia – Angel Rodado, Kacper Duda, Marc Carbo oraz Marko Poletanović.

Czwartkowy baraż w Krakowie rozpocznie się o godzinie 21:00.