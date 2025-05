Dramat kapitana Wisły Kraków. Odnowiła się poważna kontuzja

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Alan Uryga

Uryga znów przeżywa dramat. Poważna kontuzja odnowiona

Alan Uryga w tym sezonie był kluczową postacią defensywy Wisły Kraków. Mariusz Jop konsekwentnie na niego stawiał, nawet mimo sporej krytyki ze strony kibiców. Wiosną dyspozycja 31-latka znacząco się poprawiła, zresztą jak całego zespołu, który wskoczył na czwartą lokatę w tabeli i powalczy o awans do Ekstraklasy w barażach. Na nieszczęście Białej Gwiazdy, zabraknie w nim Urygi, który w meczu ze Stalą Stalowa Wola nabawił się bardzo poważnej kontuzji.

Kapitan Wisły dograł do przerwy, a w drugiej połowie zastąpił go Joseph Colley. Klub informował o jego problemach zdrowotnych, ale nie wdawał się w szczegóły. Do publicznej wiadomości podano, że chodzi o „uraz więzadłowy”, który wymaga dłuższej przerwy od gry.

Nowe wieści w temacie Urygi podał dziennikarz Grzegorz Wojtowicz. Są one skrajnie negatywne dla klubu, ale przede wszystkim samego piłkarza. Defensor zerwał bowiem więzadła w lewym kolanie – to ta sama noga, z którą miał problemy już w przeszłości. Oznacza to, że odnowiła mu się kontuzja, która wykluczyła go wcześniej z gry na półtora roku.

Tych, których interesują szczegóły kontuzji Alana Urygi, to zerwał więzadła w lewym kolanie. Tym samym co poprzednio. Nie wytrzymał przeszczep. — Grzegorz Wojtowicz (@WojtowiczG) May 28, 2025

W czwartek Wisła Kraków zagra przed własną publicznością z Miedzią Legnica. Stawką jest awans do finału baraży, które odbędą się w niedzielę.