Wisła sprowadziła wielkie nazwisko. Królewski zdradza szczegóły współpracy

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Moore ma pomóc Wiśle. Wziął się za ambitny projekt

Wisła Kraków od miesięcy była łączona ze zmianą właściciela. Nad wejściem do klubu bardzo poważnie myślał Wojciech Kwiecień, ale ostatecznie przełom nie nastąpił. W dalszym ciągu pozostaje on głównym sponsorem Wieczystej Kraków, a Biała Gwiazda musi radzić sobie bez niego. Jarosław Królewski równocześnie toczył natomiast rozmowy z innymi osobami. W niedzielny wieczór oficjalnie potwierdzono, że współpracę z klubem nawiązał Peter Moore, który nabył pięć procent akcji.

Moore to jeden z najbardziej znanych dyrektorów na świecie. W przeszłości odpowiadał za działania takich marek, jak Sega, Microsoft czy Reebok. W latach 2017-2020 był również prezesem Liverpoolu, z którym sięgnął po Ligę Mistrzów. Teraz Moore podjął się ciekawego wyzwania i dołączył właśnie do klubu z Krakowa.

Na ten moment nie wiemy zbyt wiele o szczegółach tej współpracy. Królewski ujawnił, że Moore ma pomóc na wielu polach, w tym chociażby w poszukiwaniach inwestora.

– Idea tej współpracy jest głębsza. Mnie zależało od samego początku, by Peter czuł, że rozwija coś swojego. (…) Natomiast w tym wszystkim będą też kwestie doradcze w kontekście wszystkiego – sponsorów, piłkarzy, infrastruktury, stadionu, miasta. Na bieżąco o tym rozmawiamy. Ale to coś więcej, bo przecież on jest dziś akcjonariuszem. W biurze w Krakowie nie będzie siedział, bo to zbędne. Człowiek, który siedzi w biurze, nudzi się i nic nie robi – tak nie wygląda budowanie globalnego biznesu.

– Celem jest zrobienie z Wisły samowystarczalnej organizacji, czyli to, co zrobił w Liverpoolu czy Wrexham. Kilkukrotne zwiększenie wartości klubu i doprowadzenie do sytuacji, w której będzie on widoczny na mapie Europy, nie tylko Polski – wyjaśnił szef Wisły w wywiadzie dla portalu Interia.pl.