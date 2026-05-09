Atletico Madryt doceni stopera. Nowy kontrakt w drodze

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Marc Pubill otrzyma podwyżkę

Atletico Madryt może odczuwać spory niedosyt po obecnym sezonie. Co prawda, drużyna Los Rojiblancos nie spełniła oczekiwań w rozgrywkach La Ligi, jednak zdecydowanie lepiej zaprezentowała się na arenie międzynarodowej oraz w krajowym pucharze. Ekipa Diego Simeone dotarła bowiem do półfinału Ligi Mistrzów i finału Pucharu Króla. Jednym z piłkarzy, którzy wyróżniają się w stołecznym zespole, jest bez wątpienia Marc Pubill.

22-letni defensor bardzo szybko zaaklimatyzował się w Atletico Madryt, a jego ogromnym atutem jest wszechstronność, ponieważ z powodzeniem może występować zarówno na pozycji stopera, jak i na prawej stronie obrony. Wspomniany wyżej Simeone oczywiście bardzo ceni pięciokrotnego reprezentanta Hiszpanii za zaangażowanie oraz regularność.

Jak poinformował w sobotnie popołudnie dziennik „AS”, Atletico planuje nagrodzić swojego zawodnika za niezwykle udaną kampanię. Klub z Estadio Metropolitano przygotowuje dla niego nową odświeżoną umowę, która ma obejmować podwyżkę oraz wydłużenie współpracy poza obecny termin obowiązujący do 30 czerwca 2030 roku.

Marc Pubill reprezentuje barwy madryckiego giganta od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się do stołecznej drużyny za około 16 milionów euro z Almerii. W trwającym sezonie rozegrał 32 spotkania i zanotował 1 asystę. Mierzący 190 centymetrów defensor uchodzi za jednego z najbardziej perspektywicznych hiszpańskich obrońców młodego pokolenia. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia aktualnie tego piłkarza na kwotę w granicach 30 milionów euro.