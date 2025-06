Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Cecherz

Wieczysta żegna się z dziesięcioma piłkarzami

Wieczysta Kraków przed sezonem wymieniana była w gronie faworytów do awansu do Betclic 1. ligi. To finalnie się udało, ale nie bez problemów, bowiem trzeba pamiętać, że runda wiosenna była dla zespołu spod Wawelu dramatycznie słaba. Gdyby tylko ją brać pod uwagę, to ekipa Przemysława Cecherze, który zastąpił na stanowisku Sławomira Peszkę, byłaby w dolnych rejonach stawki.

Niemniej po udanych barażach i bardzo dobrym finałowym meczu przeciwko Chojniczance Chojnice, zespołowi udało się wywalczyć kwalifikację do wyższej ligi. Tym samym jednak zakończyła się przygoda wielu piłkarzy w klubie, co jest swego rodzaju tradycją klubu z Krakowa po każdym awansie.

Wieczysta poinformowała bowiem, że wraz z końcem sezonu z klubu odchodzą: Manuel Torres, Karol Danielak, Dawid Kiedrowicz, Dawid Pakulski, Bartosz Brzęk (wypożyczanie), Przemysław Bargiel, Kuba Wiśniewski, Oskar Mielcarz (wypożyczenie), Nikodem Kitowski, Łukasz Pietras.

Wcześniej klub poinformował także już o pierwszych transferach. Nowymi piłkarzami Wieczystej został: Carlitos, Kamil Dankowski oraz Dawid Szymonowicz. Zainteresowanie beniaminka 1. ligi przejawia się także w postaci Petara Stojanovicia.

Zobacz także: Wisła Kraków ma problem. Klub z Ekstraklasy prowadzi rozmowy z ich celem