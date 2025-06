Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Wieczysta z kolejnym wielkim transferem?!

Wieczysta Kraków właściwie rzutem na taśmę zapewniła sobie awans do Betclic 1. ligi. Klub spod Wawelu miał bardzo dobrą rundę jesienną w Betclic 2. lidze, po której wydawało się, że zespół zdoła wywalczyć bezpośredni awans na zaplecze PKO Ekstraklasy. Wiosną jednak okazało się, że sprawa nie będzie taka łatwa, a to za sprawą słabej formy. Niemniej liczba punktów zdobytych w pierwszej części kampanii zapewniła miejsce w barażach i finalnie po finałowym starciu z Chojniczanką udało się ekipie Przemysława Cecherza awansować.

Cele w klubie są oczywiście ambitne. Wskazuje na to chociażby budżet zespołu, który będzie rekordowy, co przekłada się na transfery. Do tej pory Wieczysta poinformował już o sprowadzeniu Carlitosa, Dawida Szymonowicza oraz Kamila Dankowskiego. A teraz, według informacji Sebastiana Staszewskiego, na celowniku klubu jest Petar Stojanović, a więc 66-krotny reprezentant Słowenii.

Petar Stojanović to 29-letni prawy obrońca, który na koncie ma 61 spotkań na boiskach włoskiej Serie A. W sumie w swojej karierze ma także kilkadziesiąt meczów w Serie B, lidze chorwackiej oraz europejskich pucharach. Serwis „Transfermarkt” obecnie wycenia go na 750 tysięcy euro, a jego klubem jest włoska Salernitana.

