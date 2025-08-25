Mecz Wieczysta – Wisła zagrożony. Przemysław Cecherz zabrał głos

Wieczysta w trakcie przerwy na spotkania reprezentacyjne ma rozegrać mecz z Wisłą Kraków. W tym tygodniu jednak będą kierowane specjalne pisma w sprawie przełożenia spotkania.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Pazdan i Angel Rodado

Hit 1. Ligi pod znakiem zapytania! Co dalej z meczem Wieczystej z Wisłą?

Wieczysta i Wisła Kraków to obecnie dwie najlepsze ekipy w Betclic 1. Lidze. Według aktualnego harmonogramu bezpośrednie starcie z udziałem tych ekip ma się odbyć 6 września o godzinie 14:30. Prawdopodobieństwo, że mecz dojdzie do skutku w tym terminie, jest jednak niewielkie, co zasugerował trener Przemysław Cecherz po poniedziałkowym ligowym spotkaniu z Górnikiem Łęczna (2:2).

– Wiem, że w tym tygodniu będą kierowane pisma zarówno przez Wisłę, jak i przez nas w sprawie przełożenia meczu. Wiadomo, że w takiej sytuacji trzeba pójść sobie na rękę. Nie wiem jednak, jak zachowa się pierwsza liga w tej kwestii – przekazał Goal.pl szkoleniowiec Wieczystej.

– Na razie przygotowujemy się normalnie, ale w głowie mamy przede wszystkim najbliższe, bardzo trudne spotkanie z Polonią Bytom. Wiemy, że tam boisko ma sztuczną nawierzchnię, a to zupełnie inny typ grania – dodał Cecherz.

W najbliższy weekend odbędzie się ostatnia seria gier przed reprezentacyjną przerwą. Wieczystą czeka mecz wyjazdowy z Polonią Bytom, który zostanie rozegrany w niedzielę o godzinie 14:45. Z kolei drużyna Mariusza Jopa już w piątek zmierzy się na wyjeździe z Miedzią Legnica.

Wisła jest aktualnie liderem Betclic 1. Ligi z dorobkiem 18 punktów. Cztery oczka mniej ma Wieczysta. Na trzecim miejscu plasuje się natomiast Pogoń Grodzisk Mazowiecki z 11 punktami. Obie krakowskie ekipy pozostają jak dotąd niepokonane na zapleczu PKO BP Ekstraklasy w trakcie kampanii 2025/2026.

Czytaj więcej: Carlitos kontuzjowany! Jak wpłynie to na grę Wieczystej?