Mecz Wieczysta – Wisła zagrożony. Przemysław Cecherz zabrał głos

Hit 1. Ligi pod znakiem zapytania! Co dalej z meczem Wieczystej z Wisłą?
Wieczysta i Wisła Kraków to obecnie dwie najlepsze ekipy w Betclic 1. Lidze. Według aktualnego harmonogramu bezpośrednie starcie z udziałem tych ekip ma się odbyć 6 września o godzinie 14:30. Prawdopodobieństwo, że mecz dojdzie do skutku w tym terminie, jest jednak niewielkie, co zasugerował trener Przemysław Cecherz po poniedziałkowym ligowym spotkaniu z Górnikiem Łęczna (2:2).
– Wiem, że w tym tygodniu będą kierowane pisma zarówno przez Wisłę, jak i przez nas w sprawie przełożenia meczu. Wiadomo, że w takiej sytuacji trzeba pójść sobie na rękę. Nie wiem jednak, jak zachowa się pierwsza liga w tej kwestii – przekazał Goal.pl szkoleniowiec Wieczystej.
– Na razie przygotowujemy się normalnie, ale w głowie mamy przede wszystkim najbliższe, bardzo trudne spotkanie z Polonią Bytom. Wiemy, że tam boisko ma sztuczną nawierzchnię, a to zupełnie inny typ grania – dodał Cecherz.
W najbliższy weekend odbędzie się ostatnia seria gier przed reprezentacyjną przerwą. Wieczystą czeka mecz wyjazdowy z Polonią Bytom, który zostanie rozegrany w niedzielę o godzinie 14:45. Z kolei drużyna Mariusza Jopa już w piątek zmierzy się na wyjeździe z Miedzią Legnica.
Wisła jest aktualnie liderem Betclic 1. Ligi z dorobkiem 18 punktów. Cztery oczka mniej ma Wieczysta. Na trzecim miejscu plasuje się natomiast Pogoń Grodzisk Mazowiecki z 11 punktami. Obie krakowskie ekipy pozostają jak dotąd niepokonane na zapleczu PKO BP Ekstraklasy w trakcie kampanii 2025/2026.
