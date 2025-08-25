Carlitos kontuzjowany! Jak wpłynie to na grę Wieczystej?

23:21, 25. sierpnia 2025 23:57, 25. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Wieczysta w poniedziałkowym meczu Betclic 1. Ligi zremisowała z Górnikiem Łęczna (2:2). W trakcie spotkania dwóch zawodników Żółto-Czarnych doznało kontuzji. Niepokojące są prognozy dotyczące Carlitosa.

Carlitos
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlitos

Wieczysta zatrzymana! Kontuzja Carlitosa może zmienić plany drużyny

Wieczysta w tej kampanii, obok Wisły Kraków, należy do czołowych ekip tabeli Betclic 1. Ligi. Drużyna prowadzona przez Przemysława Cecherza przystępowała do spotkania z Górnikiem Łęczna, chcąc odpowiedzieć na wysokie zwycięstwo Wisły Kraków nad Śląskiem Wrocław (5:0). Finalnie beniaminek rozgrywek tylko podzielił się punktami z Zielono-czarnymi (2:2). Tymczasem wygląda na to, że dłuższa przerwa może czekać jednego z kluczowych zawodników.

– Carlitos opuścił boisko z powodu urazu, bez bezpośredniego kontaktu z rywalem. Może to być poważniejsza kontuzja, prawdopodobnie naciągnięcie mięśnia łydki – przewidywany czas przerwy to 3–4 tygodnie, dokładne badania będą przeprowadzone jutro. Michał Trąbka również opuścił boisko, ale jego uraz wydaje się mniej groźny – być może naciągnięcie mięśnia przy wślizgu – wyjaśnił trener Przemysław Cecherz po zakończeniu spotkania.

POLECAMY TAKŻE

Michał Pazdan i Angel Rodado
Mecz Wieczysta – Wisła zagrożony. Przemysław Cecherz zabrał głos
Piotr Ceglarz
Piotr Ceglarz dla Goal.pl: Ruch to wielki klub. Wiemy, co mamy robić
Zawodnicy Wieczystej
Wieczysta straciła zwycięstwo w doliczonym czasie. Dramat Carlitosa [WIDEO]

Carlitos to zawodnik, który trafił do Wieczystej w trakcie trwającego okna transferowego. W tej kampanii wystąpił jak dotąd w siedmiu meczach, w których strzelił jednego gola. Niewykluczone, że pod nieobecność Hiszpana więcej okazji do gry otrzyma Lucas Piazon, który ma już za sobą debiut w krakowskiej ekipie. Na jego temat szkoleniowiec Wieczystej również się wypowiedział.

– Zagrał w końcówce. Widać, że jego zaległości fizyczne nie są duże, a piłkarskie wynikają z braku meczów od maja. Chcieliśmy dać mu szansę oswojenia się z atmosferą meczu. Ocena jego występu będzie dopiero po analizie nagrania – zaznaczył Cecherz.

Już w najbliższą niedzielę drużyna z Krakowa rozegra spotkanie z Polonią Bytom. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 14:45.

Czytaj więcej: Wieczysta straciła zwycięstwo w doliczonym czasie. Dramat Carlitosa [WIDEO]

Jak ważny jest Carlitosa dla gry Wieczystej?

  • Bardzo ważny
  • Średnio ważny
  • Niezbyt istotny
  • Bardzo ważny 67%
  • Średnio ważny 0%
  • Niezbyt istotny 33%

3+ Votes