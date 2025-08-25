Carlitos kontuzjowany! Jak wpłynie to na grę Wieczystej?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlitos

Wieczysta zatrzymana! Kontuzja Carlitosa może zmienić plany drużyny

Wieczysta w tej kampanii, obok Wisły Kraków, należy do czołowych ekip tabeli Betclic 1. Ligi. Drużyna prowadzona przez Przemysława Cecherza przystępowała do spotkania z Górnikiem Łęczna, chcąc odpowiedzieć na wysokie zwycięstwo Wisły Kraków nad Śląskiem Wrocław (5:0). Finalnie beniaminek rozgrywek tylko podzielił się punktami z Zielono-czarnymi (2:2). Tymczasem wygląda na to, że dłuższa przerwa może czekać jednego z kluczowych zawodników.

– Carlitos opuścił boisko z powodu urazu, bez bezpośredniego kontaktu z rywalem. Może to być poważniejsza kontuzja, prawdopodobnie naciągnięcie mięśnia łydki – przewidywany czas przerwy to 3–4 tygodnie, dokładne badania będą przeprowadzone jutro. Michał Trąbka również opuścił boisko, ale jego uraz wydaje się mniej groźny – być może naciągnięcie mięśnia przy wślizgu – wyjaśnił trener Przemysław Cecherz po zakończeniu spotkania.

Carlitos to zawodnik, który trafił do Wieczystej w trakcie trwającego okna transferowego. W tej kampanii wystąpił jak dotąd w siedmiu meczach, w których strzelił jednego gola. Niewykluczone, że pod nieobecność Hiszpana więcej okazji do gry otrzyma Lucas Piazon, który ma już za sobą debiut w krakowskiej ekipie. Na jego temat szkoleniowiec Wieczystej również się wypowiedział.

– Zagrał w końcówce. Widać, że jego zaległości fizyczne nie są duże, a piłkarskie wynikają z braku meczów od maja. Chcieliśmy dać mu szansę oswojenia się z atmosferą meczu. Ocena jego występu będzie dopiero po analizie nagrania – zaznaczył Cecherz.

Już w najbliższą niedzielę drużyna z Krakowa rozegra spotkanie z Polonią Bytom. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 14:45.

Czytaj więcej: Wieczysta straciła zwycięstwo w doliczonym czasie. Dramat Carlitosa [WIDEO]