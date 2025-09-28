fot. PressFocus Na zdjęciu: Michał Pazdan

Michał Pazdan z kontuzją. Czy zagra w derbach z Wisłą?

Wieczysta w niedzielne popołudnie odniosła szóste zwycięstwo w tej kampanii. Jednocześnie krakowski zespół może pochwalić się bilansem 21 punktów. W trakcie potyczki z Ruchem Chorzów po nieco ponad godzinie gry z boiska musiał zejść Michał Pazdan. Na temat stanu zdrowia obrońcy kilka słów wyraził szkoleniowiec Żółto-czarnych, dając do zrozumienia, że piłkarz będzie gotowy do gry w derbach z Wisłą Kraków w czwartek.

– Pazdan? Miał starcie z zawodnikiem Ruchu, lekko podkręcił kostkę. Mam nadzieję, że do czwartku będzie gotowy. Znając Michała, zrobi wszystko, by zagrać – przekazał Goal.pl trener Przemysław Cecherz.

38-krotny reprezentant Polski trafił do Wieczystej w lipcu 2023 roku. Dotychczas w drużynie z Krakowa rozegrał łącznie 64 spotkania i zdobył pięć bramek. W obecnym sezonie na koncie doświadczonego defensora jest dziewięć występów.

Czwartkowa potyczka z udziałem Wieczystej i Wisły rozpocznie się o godzinie 19:00. To zaległe spotkanie w ramach piątej kolejki Betclic 1. Ligi. Obie ekipy zmierzą się ze sobą w oficjalnym meczu po raz pierwszy w historii. To będzie wyjątkowe starcie dla Pazdana, który urodził się w Krakowie. Doświadczony zawodnik jest wychowankiem Hutnika Kraków.

