Cztery gole z Ruchem i mocny przekaz Cecherza. Derby zapowiadają się ogniście

fot. PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Cecherz

Wieczysta ograła Ruch. Trener krakowian nie krył emocji

Wieczysta jako beniaminek Betclic 1. Ligi po rozegraniu 10 meczów może pochwalić się dorobkiem 21 punktów. Obecnie traci tylko jedno oczko do liderującej Wisły Kraków. W niedzielne popołudnie Żółto-czarni wzmocnili się mentalnie przed derbową batalią, wygrywając z Ruchem Chorzów. Po spotkaniu pomeczowe wnioski przedstawił trener Przemysław Cecherz.

– Myślę, że wszyscy widzieli, jak trudne to było spotkanie i jak mój zespół musiał się napracować. Uważam, że Ruch zagrał bardzo dobrze: agresywnie, szybko, wysoko nas pressował. Na początku pierwszej i drugiej połowy mieliśmy z tym problemy, w konsekwencji straciliśmy bramki. Trzeba oddać rywalowi uznanie, bo był bardzo dobrze ustawiony i atakował całym zespołem – mówił szkoleniowiec Wieczystej na konferencji prasowej.

– W trudnych momentach potrafiliśmy jednak sobie poradzić. Druga część pierwszej połowy toczyła się pod nasze dyktando. Wokół pola karnego Ruchu było dużo sytuacji i zamieszania. Strzeliliśmy gola na 1:1 po świetnej akcji. Przyjęcie Macieja Gajosa, podanie do Semedo i kapitalna asysta. Chwilę później mogło być podobnie – kontynuował Cecherz.

– W drugiej połowie znów straciliśmy bramkę, więc musieliśmy reagować zmianami. Wpuściłem Pawła Łysiaka, który niesamowicie spełnił swoją rolę. Nie tylko strzelił gola, ale też pozwolił nam grać odważniej na dwie „dziesiątki”. Dzięki temu zaczęliśmy stwarzać kolejne sytuacje – zaznaczył trener.

– Cieszę się ze zwycięstwa w trudnym meczu. Determinacja mojego zespołu była ogromna. Wiedzieliśmy, że bez względu na okoliczności musimy ten mecz wygrać. To jest bodziec dla zawodników – podsumował 52-latek.

Kolejne spotkanie drużyna z Krakowa rozegra już w czwartek. W derbach zmierzy się z Wisłą Kraków. Początek meczu o godzinie 19:00.

Czytaj więcej: Wieczysta pokonała Ruch. Fornalik dostrzegł jednak plusy