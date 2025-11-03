Wieczysta szuka trenera. Szkoleniowiec z Ekstraklasy odmówił

18:03, 3. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wieczysta Kraków ogłosiła, że Gino Lettieri przestał pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu. Jak poinformował Mateusz Borek z Kanału Sportowego, ofertę pracy otrzymał Robert Kolendowicz.

Robert Kolendowicz odrzucił ofertę Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków w ostatnich tygodniach spadła z 2. miejsca na 6. miejsce w Betclic 1. Lidze. Co ciekawe w połowie października klub z Małopolski zmienił trenera. Przemysław Cecherz został zwolniony, a jego miejsce zajął Gino Lettieri. Włoski szkoleniowiec prowadził zespół tylko w trzech meczach. Jego bilans to jeden remis i dwie porażki. W poniedziałek (3 listopada) 58-latek został zwolniony.

Aktualnie trwają poszukiwania nowego trenera. Wieczysta następny mecz rozegra już w weekend. W sobotę (8 listopada) zmierzą się przed własną publicznością ze Stalą Rzeszów. Prawdopodobnie poprowadzi ich Rafał Jędrszczyk, któremu tymczasowo powierzono drużynę.

Mateusz Borek z Kanału Sportowego przekazał ciekawe informacje ws. pierwszoligowego klubu. Okazuje się, że ofertę pracy otrzymał Robert Kolendowicz. Natomiast propozycja została odrzucona, ponieważ były opiekun Pogoni Szczecin nie był nią zainteresowany.

Warto dodać, że Wieczysta wygrała tylko dwa z dziesięciu ostatnich meczów. Pozostałe spotkania cztery razy kończyły się remisem i tyle samo razy porażką. Komplet punktów zdobyli w starciach z Ruchem Chorzów (4:2) i Stalą Mielec (2:0).

