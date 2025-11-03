Wieczysta Kraków zwolniła trenera. Kolejne trzęsienie ziemi w klubie

Wieczysta Kraków poinformowała, że Gino Lettieri został zwolniony z funkcji trenera. 58-letni szkoleniowiec stracił pracę po zaledwie trzech meczach na stanowisku.

PressFocus Na zdjęciu: Gino Lettieri

Gino Lettieri zwolniony z Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi. Klub, który ma ambitne plany sięgające nawet awansu do Ekstraklasy, przechodzi jednak trudny okres. Beniaminek nie wygrał pięciu kolejnych spotkań, co skłoniło właściciela klubu do podjęcia decyzji o zwolnieniu Gino Lettieriego.

58-letni szkoleniowiec objął drużynę 10 października, zastępując Przemysława Cecherza, autora historycznego awansu Wieczystej na zaplecze Ekstraklasy. Lettieri poprowadził zespół w zaledwie trzech ligowych meczach. W debiucie zremisował z GKS-em Tychy (3:3), a następnie przegrał z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (2:3) oraz Miedzią Legnica (2:3).

Choć celem drużyny pozostaje walka o czołowe miejsca w lidze, seria słabszych wyników sprawiła, że cierpliwość władz klubu się wyczerpała. Władze Wieczystej zdecydowały o zmianie na ławce trenerskiej, licząc na nowy impuls przed dalszą częścią sezonu.

Do czasu ogłoszenia następcy, zespół poprowadzi dotychczasowy asystent Rafał Jędrszczyk, który ma przygotować drużynę do najbliższego meczu ligowego. Wieczysta w 16. kolejce Betclic 1. Ligi podejmie Stal Rzeszów (8 listopada, godz. 19:30).