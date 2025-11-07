Wieczysta rozmawia z nowym trenerem! To były selekcjoner reprezentacji Polski

Wieczysta Kraków szuka nowego trenera. Klub może objąć Adam Nawałka, były selekcjoner reprezentacji Polski w przyszłym tygodniu ma pojawić się w klubie, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Adam Nawałka może objąć Wieczystą Kraków

Wieczysta Kraków szuka od jakiegoś czasu nowego trenera. Wszystko rozpoczęło się po tym, jak Wojciech Kwiecień – właściciel oraz prezes klubu – zdecydował się zwolnić Przemysława Cecherza. Zespół na jakiś czas objął wówczas Gino Lettieri, ale Włoch podzielił los swojego poprzednika już po trzech meczach, w których udało mu się tylko razem zremisować.

Z tego też powodu władze klubu spod Wawelu znów muszą znaleźć nowego szkoleniowca. W ostatnim czasie w tym kontekście padało wiele nazwisk, ale wszystko właśnie wskazuje na to, że jest nowy, sensacyjny główny kandydat. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Wieczysta Kraków prowadzi rozmowy z Adamem Nawałką. Były selekcjoner reprezentacji Polski w nadchodzącym tygodniu ma pojawić się w klubie na rozmowach. I choć nic nie jest jeszcze przesądzone, to wspomniane wyżej źródło podaje, że temat jego zatrudnienia jest absolutnie realny.

Byłaby to więc spora sensacja, bowiem były selekcjoner kadry, z którą osiągnął pamiętny sukces na Euro 2016, wróciłby do pracy po sześciu latach przerwy. Adam Nawałka raz prowadził zespół w 2019 roku. Wcześniej informacje ws. przejęcia przez niego Wieczystej przekazywał „Polsat Sport”.

Zobacz także: Legia Warszawa rozmawia z trenerem z Betclic 1. ligi! To byłby szok