Wieczysta rozmawia z nowym trenerem! To były selekcjoner reprezentacji Polski

19:26, 7. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Wieczysta Kraków szuka nowego trenera. Klub może objąć Adam Nawałka, były selekcjoner reprezentacji Polski w przyszłym tygodniu ma pojawić się w klubie, o czym poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

Piłkarze Wieczystej Kraków
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Adam Nawałka może objąć Wieczystą Kraków

Wieczysta Kraków szuka od jakiegoś czasu nowego trenera. Wszystko rozpoczęło się po tym, jak Wojciech Kwiecień – właściciel oraz prezes klubu – zdecydował się zwolnić Przemysława Cecherza. Zespół na jakiś czas objął wówczas Gino Lettieri, ale Włoch podzielił los swojego poprzednika już po trzech meczach, w których udało mu się tylko razem zremisować.

Z tego też powodu władze klubu spod Wawelu znów muszą znaleźć nowego szkoleniowca. W ostatnim czasie w tym kontekście padało wiele nazwisk, ale wszystko właśnie wskazuje na to, że jest nowy, sensacyjny główny kandydat. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Wieczysta Kraków prowadzi rozmowy z Adamem Nawałką. Były selekcjoner reprezentacji Polski w nadchodzącym tygodniu ma pojawić się w klubie na rozmowach. I choć nic nie jest jeszcze przesądzone, to wspomniane wyżej źródło podaje, że temat jego zatrudnienia jest absolutnie realny.

POLECAMY TAKŻE

Adam Nawałka
Adam Nawałka może wrócić na ławkę. Znany klub złożył ofertę
Piłkarze Wieczystej
Wieczysta Kraków szykuje trenerską bombę! Padły znane nazwiska
Piłkarze Wieczystej Kraków
Boniek powiedział wprost o Wieczystej. „Wesołe miasteczko”

Byłaby to więc spora sensacja, bowiem były selekcjoner kadry, z którą osiągnął pamiętny sukces na Euro 2016, wróciłby do pracy po sześciu latach przerwy. Adam Nawałka raz prowadził zespół w 2019 roku. Wcześniej informacje ws. przejęcia przez niego Wieczystej przekazywał „Polsat Sport”.

Zobacz także: Legia Warszawa rozmawia z trenerem z Betclic 1. ligi! To byłby szok