Legia Warszawa rozmawia z trenerem z Betclic 1. ligi! To byłby szok

Legia Warszawa jest zainteresowana zatrudnieniem Ante Simundzy ze Śląska Wrocław. Szkoleniowiec z Betclic 1. ligi mógłby kosztować jednak nawet milion euro, a on sam nie jest przesadnie zainteresowany tym ruchem, o czym poinformował Krzysztof Banasik ze "Śląsk.net".

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Michał Żewłakow

Ante Simundza na radarze Legii Warszawa

Legia Warszawa po zwolnieniu Edwarda Iordanescu szuka nowego trenera, który mógłby przejąć zespół i najpierw wyciągnąć go z kryzysu, a następnie wrócić do walki o mistrzostwo Polski. Zadanie wydaje się nie być jednak takie łatwe, bowiem ostatnie mecze pokazują, że ekipa jest rozbita i potrzeba jej absolutnego fachowca. Z tego też powodu w ostatnim czasie w mediach pojawia się wiele nazwisk potencjalnych kandydatów.

Jednym z głównych do tej pory był, czy też nadal jest, Nenad Bjelica. Z Chorwatem toczone mają być nawet zaawansowane rozmowy. Niemniej okazuje się, że grze jest także inny, sensacyjny wariant. Według informacji przekazanych przez Krzysztofa Banasika ze „Śląsk.net”, Legia Warszawa jest zainteresowana zatrudnieniem Ante Simundzy ze Śląska Wrocław.

Zdaniem dziennikarza, w grę wchodzi tylko transfer, bowiem Słoweniec ma ważny kontrakt z klubem z Betclic 1. ligi. Mowa tutaj nawet o milionie euro, które być może trzeba byłoby zapłacić. Jednocześnie zgodnie z informacjami przekazanymi przez to samo źródło, Simundza ma odrzucać możliwość przenosin do Legii Warszawa, co dla kibiców Śląska jest bardzo ważną informacją. Ich ekipa walczy bowiem o powrót do PKO Ekstraklasy i jest na dość dobrej drodze.

