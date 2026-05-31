Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Jeden z tych zespołów awansuje do PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chrobrego Głogów

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów: gdzie oglądać?

Wieczysta Kraków podejmie Chrobrego Głogów w finale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Zespół z Małopolski, który zakończył sezon Betclic 1. Ligi na 3. miejscu, w półfinale pokonał Polonię Warszawa 3:2. Ekipa z Dolnego Śląska, sklasyfikowana na 4. pozycji w stawce, wyeliminowała natomiast ŁKS Łódź po rzutach karnych (1:1, 5:4). Dla obu drużyn ewentualna promocja oznaczałaby pierwszy w historii występ na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Początek tej rywalizacji w niedzielę, czyli 31 maja, o godzinie 20:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów: transmisja w TV

Starcie pomiędzy Wieczystą Kraków a Chrobrym Głogów będzie dostępne na kanale TVP Sport, gdzie przed mikrofonami usiądą Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz.

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów: stream online

Finał baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej tvpsport.pl

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów: kursy bukmacherskie

Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w niedzielę (31 maja) o godzinie 20:45.

