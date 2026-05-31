Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów: gdzie oglądać?
Wieczysta Kraków podejmie Chrobrego Głogów w finale baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Zespół z Małopolski, który zakończył sezon Betclic 1. Ligi na 3. miejscu, w półfinale pokonał Polonię Warszawa 3:2. Ekipa z Dolnego Śląska, sklasyfikowana na 4. pozycji w stawce, wyeliminowała natomiast ŁKS Łódź po rzutach karnych (1:1, 5:4). Dla obu drużyn ewentualna promocja oznaczałaby pierwszy w historii występ na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Początek tej rywalizacji w niedzielę, czyli 31 maja, o godzinie 20:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów: transmisja w TV
Starcie pomiędzy Wieczystą Kraków a Chrobrym Głogów będzie dostępne na kanale TVP Sport, gdzie przed mikrofonami usiądą Maciej Iwański oraz Radosław Gilewicz.
Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów: stream online
Finał baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej tvpsport.pl
Wieczysta Kraków – Chrobry Głogów: pytania i odpowiedzi
