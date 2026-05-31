Niemcy – Finlandia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (31.05.2026)

Niemcy podejmą Finlandię w towarzyskim meczu rozgrywanym w Moguncji. Spotkanie zaplanowano na niedzielę (31 maja) o godz. 20:45. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Niemcy – Finlandia: gdzie oglądać?

Reprezentacja Niemiec podejmie Finlandię w niedzielnym meczu towarzyskim, który zostanie rozegrane na stadionie w Moguncji. Dla czterokrotnych mistrzów będzie to jeden z ostatnich sprawdzianów przed mistrzostwami świata 2026. Zespół Juliana Nagelsmanna notuje serię siedmiu zwycięstw z rzędu. W fazie grupowej na mundialu Niemcy trafili na Curacao, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Ekwador.

Tymczasem drużyna Jacoba Friisa nie wywalczyła awansu na wielki turniej, ale z pewnością będzie chciała pozostawić po sobie dobre wrażenie w Moguncji. Goście prawdopodobnie skupią się na defensywie i kontratakach, choć sprawienie niespodzianki będzie bardzo trudnym zadaniem.

Niemcy – Finlandia: transmisja w TV

Towarzyskie spotkanie pomiędzy Niemcami a Finlandią będzie dostępne na żywo w telewizji. Rywalizacja zostanie wyemitowana na antenie Polsat Sport 3. Tomasz Lach oraz Tomasz Hajto skomentują mecz.

Niemcy – Finlandia: stream online

Mecz Niemcy – Finlandia będzie również transmitowany w usłudze Polsat Box Go. Dostęp do spotkania uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Początek meczu zaplanowano na godzinę 20:45.

Niemcy – Finlandia: kursy bukmacherskie

Gospodarze będą faworytami starcia w Moguncji. Kurs na zwycięstwo reprezentacji Niemiec w ofertach bukmacherów oscyluje w granicach 1.13-1.21. Dla porównania wygrana Finów wyceniana jest na około 18.00, natomiast remis można obstawić po kursach mieszczących się między 8.00 a 9.00.

Kiedy odbędzie się spotkanie Niemcy – Finlandia? Mecz zostanie rozegrany w Moguncji w niedzielę (31 maja) o godzinie 20:45. Gdzie oglądać mecz Niemcy – Finlandia? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport 3 oraz w usłudze Polsat Box Go.

