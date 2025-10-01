W czwartek 2 października Kraków będzie miał derby, jakich jeszcze nie widział. Nie takie, które rozdzielają rodzinne stoły i ulice miasta, lecz takie, które rodzą pytanie: jak do tego w ogóle doszło? Wisła Kraków, marka budowana przez pokolenia, zmierzy się z Wieczystą, projektem, który z dzielnicowych boisk wdarł się na zaplecze Ekstraklasy. Dwa kluby, dwa światy, dwa sny o Krakowie.

PressFocus Na zdjęciu: Stadion Miejski im. H. Reymana w Krakowie

Sąsiedzi, którzy zostali rywalami

Futbol w Polsce ma się dobrze. A przynajmniej chcę w to wierzyć. Reprezentacja przestała kłuć w oczy i zaczęła dawać symptomy, że da się ją lubić. Ekstraklasa bije rekordy zainteresowania, stadiony wypełniają się coraz częściej, a Liga Konferencji w zaczyna przypominać coś na kształt naszego dobra narodowego. Jak mocna by polska piłka nie była, już zawsze towarzyszyć będzie jej pierwiastek absurdu.

Na szczycie tabeli Betclic 1. ligi są dwa kluby, które nie miały prawa znaleźć się w tym samym miejscu i czasie. Wisła Kraków, ikona polskiego futbolu, klub z ponad stuletnią tradycją, marka budząca respekt od Reymonta po europejskie stadiony. Wieczysta Kraków, projekt biznesmena, który postanowił zrealizować swoje marzenie. Jeden opiera się na historii, drugi na portfelu inwestora. Jeden próbuje wydostać się z traumy spadku, drugi dopiero uczy się, co znaczy poważna piłka. A jednak los doprowadził do tego, że dziś sąsiadują ze sobą w tabeli i szykują się do derbów Krakowa.

Derbów, które jeszcze niedawno brzmiały jak żart.

Złote lata kontra złote plany

Wisła to sen o wielkości, która nie chce umrzeć. Klub, który przez lata wychowywał pokolenia kibiców w przekonaniu, że jego miejsce jest w Europie. Mecze z Parmą, Schalke, Barceloną czy Realem Saragossa zapisały się w zbiorowej pamięci. Wisła miała swoje złote lata. Miała też swój dramatyczny upadek, który wciąż ciąży jak kamień u nogi.

O ile derby z Cracovią są czymś naturalnym, zakorzenionym w historii miasta, o tyle mecz z Wieczystą to jak rozdrapanie rany, która zdążyła się już zagoić. To przypomnienie, że klub z taką marką i potencjałem wciąż nie wrócił na właściwe tory. Zamiast walczyć z Legią czy Lechem o mistrzostwo Polski, musi mierzyć się z drużyną, której jeszcze kilka lat temu kibicowało kilkadziesiąt osób.

Wieczysta to zupełnie inna historia. To sen przyszłości, projekt rodem z XXI wieku. Klub bez tradycji w poważnej piłce, ale z lokalną historią i przede wszystkim budżetem. Bez tłumów kibiców, ale z planem inwestora. Bez wspomnień o europejskich pucharach, ale z nazwiskami, które jeszcze niedawno znała cała Ekstraklasa.

Wieczysta jest jak start-up, który nagle wszedł na rynek i zaczął działać z rozmachem. Dla jednych to fascynujące, bo pokazuje, że można niemal od zera zbudować klub, który w kilka lat przejdzie z okręgówki do 1. ligi. Dla innych to karykatura futbolu, bo gdzie tu tradycja, gdzie kibice, gdzie dusza?

Tu pojawia się paradoks. Wisła ma duszę, ale zgubiła siłę. Wieczysta ma pieniądze, ale wciąż szuka tożsamości. Ich mecz to nie tylko starcie dwóch drużyn, ale konfrontacja dwóch filozofii futbolu.

Między historią a ambicją

By zrozumieć absurd dzisiejszej sytuacji, należy spojrzeć w kalendarz.

W 2003 roku Wisła sięgała po mistrzostwo Polski i grała z najlepszymi w Europie. W tym samym czasie Wieczysta spadała do ligi okręgowej – różnica światów nie do zasypania.

Sezon 2020/2021 był ostatnim, w którym Wisła była najwyżej sklasyfikowanym klubem w Krakowie. To wtedy rozpoczął się marsz Wieczystej: komplet zwycięstw, trener Cecherz i awans do czwartej ligi.

I tak dwa światy, które przez dekady nigdy się nie przecinały, nagle spotkały się na jednej drodze. Wisła zamiast odbudowywać legendę w Ekstraklasie, ugrzęzła na zapleczu. Wieczysta pokonuje kolejne szczeble rozgrywek i puka do drzwi elity. Dwie drogi skręciły i przecięły się w miejscu, którego nikt się nie spodziewał – w tabeli 1. ligi.

Futbol to nie tylko piłkarze i wyniki. To także trybuny, a tu różnica między Wisłą a Wieczystą jest jak przepaść.

Przy atrakcyjnym przeciwniku kibice Wisły zapełniliby każdy stadion w Polsce. Dla sympatyków Wieczystej wystarczyłby sektor gości w Niepołomicach. Latami Wisła była klubem europejskim, Wieczysta klubem dzielnicowym. Wisła to średnia frekwencja blisko trzydziestu tysięcy ludzi, Wieczysta nigdy nie grała przy tak licznej publice.

W Wiśle kibice są sercem klubu. Potrafią z pierwszoligowego meczu zrobić widowisko na poziomie finału Ligi Mistrzów. Tam piłkarze grają dla trybun, a trybuny grają dla piłkarzy. Wieczysta dopiero tę więź próbuje zbudować. Na razie to małżeństwo na odległość – uczucie jest, ale brakuje okazji, by mogło rozkwitnąć.

Dwa sny, jeden Kraków

Żeby zrozumieć ten mecz, pozwolę sobie użyć metafory. Wisła to ojciec, który kiedyś był wielkim biznesmenem. Przez lata budował markę, odnosił sukcesy, miał swoje złote czasy. Dziś jego firma przeżywa kryzys, a on sam walczy o to, by odbudować imperium.

Wieczysta to syn, który nie chce pracować w ojcowskiej firmie. Zamiast tego zakłada własny start-up. Ma kapitał, ma pomysł, ma ambicję. I nagle okazuje się, że ojciec i syn rywalizują na tym samym rynku. Mają inne doświadczenia, inne możliwości, ale na koniec dnia walczą o tego samego klienta.

Derby Wisły i Wieczystej nie pachną romantyzmem. Pachną absurdem. Jednocześnie są zwierciadłem polskiego futbolu – pełnego sprzeczności, paradoksów i niespodziewanych zwrotów akcji.

Dla Wisły to koszmar, którego chce się jak najszybciej obudzić. Dla Wieczystej to najpiękniejszy sen, który dopiero się zaczyna. Może właśnie dlatego ten mecz tak bardzo elektryzuje. Bo pokazuje, że piłka to nie tylko historia ani tylko pieniądze. To także przypadek, zbieg okoliczności i absurd.

Mecz Wisła – Wieczysta to dwa sny o Krakowie. Jeden zakorzeniony w przeszłości, drugi uciekający w przyszłość. Jest jednak coś co łączy Wisłę i Wieczystą: poczucie, że 1. liga to nie jest dla nich odpowiednie miejsce.