Wieczysta Kraków rozstała się z pomocnikiem. Hiszpan ma zostać w Polsce

Wieczysta Kraków poinformowała o rozstaniu z Danielem Sandovalem. Hiszpański skrzydłowy spędził w klubie półtora roku i planuje kontynuować karierę w Polsce.

PressFocus Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Daniel Sandoval opuścił Wieczystą

Wieczysta Kraków ma wielkie ambicje i marzy o historycznym awansie do PKO BP Ekstraklasy. Na ten moment beniaminek Betclic 1. Ligi zajmuje 6. miejsce. W listopadzie drużynę przejął Kazimierz Moskal, który w dwóch meczach zdobył cztery punkty.

W zimowym oknie transferowym w klubie szykuje się solidne wietrzenie szatni. W piątek Wieczysta poinformowała, że Daniel Sandoval opuszcza drużynę, mimo że jego kontrakt obowiązywał do połowy 2026 roku. Hiszpański skrzydłowy spędził w Żółto-Czarnych barwach półtora sezonu.

W poprzedniej kampanii Sandoval pełnił ważną rolę w drużynie, przyczyniając się do awansu z trzeciego poziomu rozgrywek. W 25 meczach zdobył 6 bramek i zanotował 5 asyst. W obecnych rozgrywkach zawodnik nie miał pewnego miejsca w podstawowej jedenastce. Łącznie w 1. Lidze uzbierał zaledwie 150 minut i zaliczył jeden występ w STS Pucharze Polski.

Jak informuje Piotr Koźmiński z Goal.pl, 27-letni Hiszpan dołączy do GKS Tychy, który walczy o utrzymanie w zapleczu Ekstraklasy. Kilka dni wcześniej do zespołu prowadzonego przez Łukasza Piszczka trafił Igor Łasicki, który opuścił Wisłę Kraków. Sandoval trafił do Wieczystej latem 2024 roku z hiszpańskiego Merida AD bez kwoty odstępnego. W pierwszym meczu po przerwie krakowianie zagrają w Pruszkowie ze Zniczem w ramach 20. kolejki 1. Ligi.