Wieczysta Kraków marzy o Ekstraklasie. Droga wciąż daleka

Wieczysta Kraków awansowała do Betclic 1. Ligi i latem nie zamierzała ograniczać się do minimum. Beniaminek przeprowadził kilka głośnych ruchów transferowych, a najważniejszym z nich było sprowadzenie Carlitosa. Hiszpan w 2018 roku sięgnął po koronę króla strzelców Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Rafa Lopes, Carlitos i Lisandro Semedo

Wieczysta Kraków – transfery w trakcie letniego okna 2025

Wieczysta Kraków przebojem wdarła się do Betclic 1. Ligi, a awans był zwieńczeniem wieloletniego projektu finansowanego przez właściciela Wojciecha Kwietnia. Ambicje Żółto-Czarnych sięgają jednak znacznie wyżej – celem jest gra w Ekstraklasie i budowa marki rozpoznawalnej w całej Polsce. Runda jesienna pokazała jednak, że droga na szczyt jest znacznie bardziej wyboista, niż mogło się wydawać. Po 19. kolejkach beniaminek zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów.

Końcówka roku była dla Wieczystej zdecydowanie udana. W trzech ostatnich ligowych spotkaniach krakowianie zdobyli siedem punktów, co pozwoliło z optymizmem spojrzeć na rundę. Klub przeżywał jednak prawdziwy rollercoaster na ławce trenerskiej. Historyczny awans wywalczył Przemysław Cecherz, lecz po serii słabszych wyników w październiku stracił stanowisko. Jego następcą został Gino Lettieri, który poprowadził zespół zaledwie w trzech spotkaniach i po 24 dniach pracy również pożegnał się z klubem. Dopiero w listopadzie stery przejął Kazimierz Moskal, mający za zadanie wprowadzić porządek i uspokoić szatnię.

Latem Wieczysta nie przeprowadziła głośnych transferów gotówkowych, ale z pewnością poniosła znaczące koszty związane z kontraktami nowych zawodników. Klub opuściło kilku piłkarzy, którzy stanowili o sile zespołu – m.in. Manuel Torres, Karol Danielak, Konrad Kasolik czy Dawid Pakulski. Część z nich świadomie wybrała grę na niższym poziomie rozgrywkowym, zdając sobie sprawę z rosnącej konkurencji w kadrze beniaminka.

Wieczysta Kraków – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt.de)

Imię i nazwisko Nowy klub Rodzaj transferu Manuel Torres St Joseph’s FC transfer definitywny Karol Danielak KKS Kalisz transfer definitywny Dawid Pakulski Pogoń Siedlce transfer definitywny Konrad Kasolik Puszcza Niepołomice transfer definitywny Dijan Vukojević Degerfors IF transfer definitywny Dawid Kiedrowicz Legia Warszawa II transfer definitywny Przemysław Bargiel Lechia Zielona Góra transfer definitywny Nikodem Kitowski KKS Kalisz transfer definitywny Tobiasz Mras LKS Goczałkowice wypożyczenie Karol Krzywiecki Naprzód Jędrzejów transfer definitywny Kacper Podlipni Chocznia transfer definitywny Petar Brlek bez klubu transfer definitywny

Największym echem odbił się transfer Carlitosa, który dołączył do Wieczystej z Atromitosu Ateny. Hiszpan to postać doskonale znana polskim kibicom. W sezonie 2017/2018 sięgnął po koronę króla strzelców Ekstraklasy w barwach Wisły Kraków, a później reprezentował Legię Warszawa. Jesienią w Żółto-Czarnych barwach zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę w 12 występach. Jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu, a sam zawodnik wciąż ma wiele do udowodnienia.

Ofensywę wzmocnił również Petar Pusić sprowadzony z NK Osijek. Szwajcar wystąpił w 11 meczach i zaliczył dwie asysty, wnosząc do gry sporo dynamiki. Z kolei Lucas Piazón, były piłkarz Chelsea, Fulham czy SC Braga, trafił do Krakowa z portugalskiego AVS FC. 31-letni Brazylijczyk w 13 spotkaniach zanotował trzy asysty i stopniowo adaptuje się do realiów 1. Ligi. Z Belgii do Polski wrócił Karol Fila. Prawy obrońca rozegrał dotąd sześć meczów, a w starciu ze Stalą Rzeszów wpisał się na listę strzelców. Kadrę uzupełnili również Kamil Pestka z Radomiaka Radom oraz Jacky Donkor z holenderskiego Excelsioru.

Wieczysta Kraków – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt.de)

Imię i nazwisko Poprzedni klub Rodzaj transferu Carlitos Atromitos Ateny transfer definitywny Kamil Pestka Radomiak Radom transfer definitywny Petar Pusić NK Osijek transfer definitywny Dawid Szymonowicz Puszcza Niepołomice transfer definitywny Lucas Piazon Avs FS transfer definitywny Jacky Donkor Exclesior transfer definitywny Karol Fila FCV Dender transfer definitywny Kamil Dankowski ŁKS Łódź transfer definitywny Miki Villar Jagiellonia Białystok transfer definitywny Stefan Faiertag Blau Weis Linz transfer definitywny Kamil Soberka Górnik Zabrze wypożyczenie Kacper Gutowski Lechia Gdańsk wypożyczenie Michał Feliks Warta Poznań koniec wypożyczenia Maciej Gajos Persija transfer definitywny

Jesień w wykonaniu Wieczystej była więc okresem nauki, zmian i poszukiwania właściwej drogi. Potencjał kadrowy i finansowy nie ulega wątpliwości, jednak runda wiosenna pokaże, czy krakowski projekt jest gotowy na realną walkę o awans do Ekstraklasy.

Pogłoski transferowe wokół Wieczystej

Wieczysta szykuje się na intensywne zimowe okno transferowe: klub planuje zasadę „5 za 5”. Jak już informowaliśmy na łamach Goal.pl, ma odejść pięciu zawodników, ma też przyjść pięciu nowych. Do krakowskiego klubu ma trafić co najmniej jedno głośne nazwisko. Priorytetem jest wzmocnienie środka obrony. Jednym z celów transferowych jest Marian Huja z Pogoni Szczecin. Ustalone są z kolei warunki przyjścia Josepha Colleya z Wisły Kraków, choć gdyby klub miał wybierać, to w ich hierarchii wyżej jest Huja.

Z drugiej jednak strony jest też droższy, bo Pogoń chciałaby odzyskać włożone w niego środki, czyli najlepiej 700 tysięcy euro. Wieczysta tyle na pewno jednak nie zapłaci. Nie ma więc pewności, czy Huja trafi do tego klubu. Wieczysta chce też kogoś do linii pomocy i napastnika. Od dłuższego czasu trwają rozmowy w sprawie sprowadzenia Nicolasa Andereggena, Argentyńczyka grającego na Cyprze. Latem kończy mu się umowa, ale klub stara się, by trafił do Krakowa już zimą.

Pierwsze mecze Wieczystej w 2026 roku: