Wieczysta Kraków marzy o Ekstraklasie. Droga wciąż daleka

09:45, 17. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Wieczysta Kraków awansowała do Betclic 1. Ligi i latem nie zamierzała ograniczać się do minimum. Beniaminek przeprowadził kilka głośnych ruchów transferowych, a najważniejszym z nich było sprowadzenie Carlitosa. Hiszpan w 2018 roku sięgnął po koronę króla strzelców Ekstraklasy.

Rafa Lopes, Carlitos i Lisandro Semedo
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Rafa Lopes, Carlitos i Lisandro Semedo

Wieczysta Kraków – transfery w trakcie letniego okna 2025

Wieczysta Kraków przebojem wdarła się do Betclic 1. Ligi, a awans był zwieńczeniem wieloletniego projektu finansowanego przez właściciela Wojciecha Kwietnia. Ambicje Żółto-Czarnych sięgają jednak znacznie wyżej – celem jest gra w Ekstraklasie i budowa marki rozpoznawalnej w całej Polsce. Runda jesienna pokazała jednak, że droga na szczyt jest znacznie bardziej wyboista, niż mogło się wydawać. Po 19. kolejkach beniaminek zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów.

Końcówka roku była dla Wieczystej zdecydowanie udana. W trzech ostatnich ligowych spotkaniach krakowianie zdobyli siedem punktów, co pozwoliło z optymizmem spojrzeć na rundę. Klub przeżywał jednak prawdziwy rollercoaster na ławce trenerskiej. Historyczny awans wywalczył Przemysław Cecherz, lecz po serii słabszych wyników w październiku stracił stanowisko. Jego następcą został Gino Lettieri, który poprowadził zespół zaledwie w trzech spotkaniach i po 24 dniach pracy również pożegnał się z klubem. Dopiero w listopadzie stery przejął Kazimierz Moskal, mający za zadanie wprowadzić porządek i uspokoić szatnię.

Tylko u nas

Piłkarze Rakowa Częstochowa
Raków miał nosa. Trzy transfery, które odmieniły zespół
Kacper Potulski z golem przeciwko Bayernowi
Polacy za granicą #1: Potulski z golem w Monachium! Co działo się w weekend?
Fran Tudor
Raków nie wykorzystał swojej szansy. Głos zabrał kapitan

Latem Wieczysta nie przeprowadziła głośnych transferów gotówkowych, ale z pewnością poniosła znaczące koszty związane z kontraktami nowych zawodników. Klub opuściło kilku piłkarzy, którzy stanowili o sile zespołu – m.in. Manuel Torres, Karol Danielak, Konrad Kasolik czy Dawid Pakulski. Część z nich świadomie wybrała grę na niższym poziomie rozgrywkowym, zdając sobie sprawę z rosnącej konkurencji w kadrze beniaminka.

Wieczysta Kraków – transfery wychodzące (dane: Transfermarkt.de)

Imię i nazwiskoNowy klubRodzaj transferu
Manuel TorresSt Joseph’s FCtransfer definitywny
Karol DanielakKKS Kalisztransfer definitywny
Dawid PakulskiPogoń Siedlcetransfer definitywny
Konrad KasolikPuszcza Niepołomicetransfer definitywny
Dijan VukojevićDegerfors IFtransfer definitywny
Dawid KiedrowiczLegia Warszawa IItransfer definitywny
Przemysław BargielLechia Zielona Góratransfer definitywny
Nikodem KitowskiKKS Kalisztransfer definitywny
Tobiasz MrasLKS Goczałkowicewypożyczenie
Karol KrzywieckiNaprzód Jędrzejówtransfer definitywny
Kacper Podlipni Choczniatransfer definitywny
Petar Brlekbez klubutransfer definitywny

Największym echem odbił się transfer Carlitosa, który dołączył do Wieczystej z Atromitosu Ateny. Hiszpan to postać doskonale znana polskim kibicom. W sezonie 2017/2018 sięgnął po koronę króla strzelców Ekstraklasy w barwach Wisły Kraków, a później reprezentował Legię Warszawa. Jesienią w Żółto-Czarnych barwach zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę w 12 występach. Jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu, a sam zawodnik wciąż ma wiele do udowodnienia.

Ofensywę wzmocnił również Petar Pusić sprowadzony z NK Osijek. Szwajcar wystąpił w 11 meczach i zaliczył dwie asysty, wnosząc do gry sporo dynamiki. Z kolei Lucas Piazón, były piłkarz Chelsea, Fulham czy SC Braga, trafił do Krakowa z portugalskiego AVS FC. 31-letni Brazylijczyk w 13 spotkaniach zanotował trzy asysty i stopniowo adaptuje się do realiów 1. Ligi. Z Belgii do Polski wrócił Karol Fila. Prawy obrońca rozegrał dotąd sześć meczów, a w starciu ze Stalą Rzeszów wpisał się na listę strzelców. Kadrę uzupełnili również Kamil Pestka z Radomiaka Radom oraz Jacky Donkor z holenderskiego Excelsioru.

Wieczysta Kraków – transfery przychodzące (dane: Transfermarkt.de)

Imię i nazwiskoPoprzedni klubRodzaj transferu
CarlitosAtromitos Atenytransfer definitywny
Kamil PestkaRadomiak Radomtransfer definitywny
Petar PusićNK Osijektransfer definitywny
Dawid SzymonowiczPuszcza Niepołomicetransfer definitywny
Lucas PiazonAvs FStransfer definitywny
Jacky DonkorExclesiortransfer definitywny
Karol FilaFCV Dender transfer definitywny
Kamil DankowskiŁKS Łódźtransfer definitywny
Miki Villar Jagiellonia Białystoktransfer definitywny
Stefan FaiertagBlau Weis Linztransfer definitywny
Kamil SoberkaGórnik Zabrzewypożyczenie
Kacper GutowskiLechia Gdańskwypożyczenie
Michał FeliksWarta Poznańkoniec wypożyczenia
Maciej GajosPersijatransfer definitywny

Jesień w wykonaniu Wieczystej była więc okresem nauki, zmian i poszukiwania właściwej drogi. Potencjał kadrowy i finansowy nie ulega wątpliwości, jednak runda wiosenna pokaże, czy krakowski projekt jest gotowy na realną walkę o awans do Ekstraklasy.

Pogłoski transferowe wokół Wieczystej

Wieczysta szykuje się na intensywne zimowe okno transferowe: klub planuje zasadę „5 za 5”. Jak już informowaliśmy na łamach Goal.pl, ma odejść pięciu zawodników, ma też przyjść pięciu nowych. Do krakowskiego klubu ma trafić co najmniej jedno głośne nazwisko. Priorytetem jest wzmocnienie środka obrony. Jednym z celów transferowych jest Marian Huja z Pogoni Szczecin. Ustalone są z kolei warunki przyjścia Josepha Colleya z Wisły Kraków, choć gdyby klub miał wybierać, to w ich hierarchii wyżej jest Huja.

Z drugiej jednak strony jest też droższy, bo Pogoń chciałaby odzyskać włożone w niego środki, czyli najlepiej 700 tysięcy euro. Wieczysta tyle na pewno jednak nie zapłaci. Nie ma więc pewności, czy Huja trafi do tego klubu. Wieczysta chce też kogoś do linii pomocy i napastnika. Od dłuższego czasu trwają rozmowy w sprawie sprowadzenia Nicolasa Andereggena, Argentyńczyka grającego na Cyprze. Latem kończy mu się umowa, ale klub stara się, by trafił do Krakowa już zimą.

Pierwsze mecze Wieczystej w 2026 roku:

  • 20. kolejka – Znicz Pruszków – Wieczysta Kraków
  • 21. kolejka – Wieczysta Kraków – Puszcza Niepołomice
  • 22. kolejka – Wisła Kraków – Wieczysta Kraków
  • 23. kolejka – Wieczysta Kraków – Polonia Warszawa
  • 24. kolejka – Górnik Łęczna – Wieczysta Kraków

POLECAMY TAKŻE

Łukasz Piszczek
Trzeci ruch Trójkolorowych. GKS nie zwalnia tempa
Sławomir Peszko
Wieczysta ma na celowniku napastnika z PKO Ekstraklasy. Chcieli go już latem
Łukasz Piszczek
GKS Tychy przejął zawodnika od Wieczystej. Oficjalny komunikat