Wieczysta Kraków ogłosiła hitowy transfer. To były król strzelców Ekstraklasy

PressFocus Na zdjęciu: Wieczysta Kraków

Carlitos zasilił szeregi Wieczystej

Wieczysta Kraków wywalczyła awans do Betclic 1. Ligi po domowym zwycięstwie nad Chojniczanką Chojnice (2:0) w finale baraży. Bramki dla zespołu Przemysława Cecherza zdobyli Paweł Łysiak oraz Bartosz Brzęk. Beniaminek chwilę po awansie ogłosił pozyskanie Carlitosa, czyli jednego z najbardziej rozpoznawalnych napastników ostatnich lat w polskiej Ekstraklasie. 35-letni Hiszpan podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Dla kibiców w Polsce Carlitos to postać doskonale znana. W sezonie 2017/18 był królem strzelców Ekstraklasy jako zawodnik Wisły Kraków, kiedy to zdobył aż 24 bramki. Później przeniósł się do Legii Warszawa, gdzie również był kluczową postacią ofensywy. Łącznie na najwyższym poziomie w Polsce wystąpił w 95 meczach i strzelił 41 goli.

Ostatni sezon Carlitos spędził w greckim Atromitosie Ateny. Wieczysta od lat buduje swój projekt z rozmachem. Teraz hiszpański snajper z pewnością będzie magnesem dla kibiców i jedną z największych gwiazd całych rozgrywek 1. Ligi. Du krakowskiego klubu trafił również Dawid Szymonowicz, który był związany z Puszczą Niepołomice.