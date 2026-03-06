W ciemno z Marcinem Ryszką #6: Walkower w imię zasad

Wyobraźcie sobie sytuację z dowolnej, poważnej europejskiej ligi. Lider tabeli, drużyna walcząca o awans i desperacko potrzebująca każdego punktu, na kilkadziesiąt godzin przed hitem kolejki ogłasza: „Nigdzie nie jedziemy”. Piłkarze zostają w domach, autokar stoi zaparkowany w bazie, a prezes klubu oficjalnie zapowiada oddanie meczu walkowerem, rzucając w eter: „Decyzja jest nieodwołalna i nienegocjowalna”.

fot. Archiwum autora Na zdjęciu: Marcin Ryszka

Brzmi jak science fiction? W Anglii czy w Niemczech prawdopodobnie tak. W Polsce, w realiach Betclic 1. Ligi na początku marca 2026 roku, to właśnie stało się faktem.

Decyzja Jarosława Królewskiego o zbojkotowaniu wyjazdowego meczu Wisły Kraków ze Śląskiem Wrocław to wydarzenie o bezprecedensowej skali. To wyciągnięcie zawleczki z granatu w pokoju, w którym od wielu miesięcy wszyscy udawali, że smród, którym oddychają, to wina zepsutej klimatyzacji, a nie leżącego na środku trupa.

Zmowa milczenia i awarie zamków w drzwiach

Żeby zrozumieć, dlaczego doszliśmy do ściany, trzeba spojrzeć na szerszy obraz. Przez grubo ponad rok kibice Wisły Kraków byli systematycznie, wręcz z premedytacją, wycinani z udziału w wyjazdowych meczach swojej drużyny. Włodarze kolejnych klubów, pod presją własnych środowisk kibicowskich (co jest pokłosiem tragicznych wydarzeń z Radłowa z 2023 roku), wymyślali coraz bardziej absurdalne wymówki. Nagle, w niewyjaśnionych okolicznościach, w całej Polsce zaczęły psuć się kołowrotki, zaciekać dachy nad sektorami gości, a w toaletach wybijała woda. Epidemia infrastrukturalnej niemocy, która – zupełnym przypadkiem – atakowała stadiony wyłącznie na kilka dni przed przyjazdem „Białej Gwiazdy”.

Wszyscy wiedzieli, że to farsa. Kluby wiedziały, że kłamią. PZPN wiedział, że kluby kłamią. Kibice po obu stronach barykady uśmiechali się pod nosem, obserwując ten festiwal hipokryzji. Prawo, regulaminy i zasady równej rywalizacji zostały wyrzucone do kosza na rzecz widzimisię lokalnych działaczy i ustępstw wobec trybun.

Blef, który został sprawdzony

Tym razem miało być podobnie. Śląsk Wrocław ogłosił, że nie wpuści kibiców Wisły, zasłaniając się mitycznym „brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa” i opinią policji. Tyle że tym razem maszyna się zacięła. Wrocławska policja wydała oświadczenie, w którym wprost uderzyła w narrację klubu, dając do zrozumienia, że decyzja leży wyłącznie po stronie Śląska.

Królewski postawił ultimatum, a kiedy to nie zadziałało, wcisnął czerwony guzik. Powiedział: sprawdzam. „Dość pajacowania” – rzucił prezes krakowskiego klubu i zostawił drużynę pod Wawelem.

To ruch absolutnie niecodzienny, niespotykany. Właściciel klubu z pełną świadomością poświęca trzy punkty, które mogą na koniec sezonu zaważyć o wejściu do Ekstraklasy i milionach złotych z praw telewizyjnych. Rzuca na szalę awans, by pokazać, że regulamin rozgrywek nie może być traktowany jak karta dań w restauracji, z której każdy wybiera tylko to, na co ma akurat ochotę. Zastanawiam się co na to drużyna? Co na to piłkarze? Co na to trener? Co stanie się kiedy Wiśle zabraknie jednego punktu do awansu do Ekstraklasy?

„Piłat” w siedzibie związku

A co na to Polski Związek Piłki Nożnej? Główny organizator rozgrywek i gwarant przestrzegania prawa? PZPN odgrywa w tej sztuce rolę „Piłata” , który od miesięcy umywał ręce w letniej wodzie. Prezes Cezary Kulesza grozi teraz „potężnymi karami” dla obu klubów i bije na alarm. Szkoda tylko, że ten alarm dzwoni o dobre kilkanaście miesięcy za późno

Gdyby piłkarska centrala reagowała stanowczo na pierwsze przypadki fikcyjnych „awarii sektorów”, do dzisiejszego pata nigdy by nie doszło. Brak konsekwentnego egzekwowania prawa doprowadził do sytuacji, w której jeden z klubów postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość i zaprotestować w sposób najbardziej brutalny z możliwych. To nie Śląsk i nie Wisła ośmieszyły w tym tygodniu ligę. Ośmieszył ją brak systemowych rozwiązań.

Co po weekendzie?

Mecz we Wrocławiu się nie odbędzie. Wisła dostanie najpewniej walkower w plecy, a Śląsk – jako organizator, który bezprawnie odmówił przyjęcia gości – zapewne potężną karę finansową. Prawnicy obu stron będą przerzucać się pismami do końca sezonu.

Ale to nie punkty są tutaj najważniejsze. Ten wyjazd, do którego nie doszło, obnażył potężną patologię polskiego futbolu. Pokazał, że jesteśmy zakładnikami hipokryzji, w której kluby boją się własnych kibiców, a związek boi się własnych klubów. Decyzja Jarosława Królewskiego to bolesny wstrząs, wsadzenie kija w mrowisko. Pytanie brzmi, czy to wstrząs, który cokolwiek w polskiej piłce uzdrowi, czy jedynie zapowiedź kompletnej anarchii, w której za chwilę nikt z nikim nie będzie chciał grać?

Czas pokaże, czy walkower Wisły będzie początkiem normalności, czy gwoździem do trumny powagi naszych rozgrywek. Na razie jedno jest pewne: w tej kolejce w polskiej piłce przegraliśmy wszyscy.

Trzymajcie się i do następnego piątku.

PS Dzisiaj nie ma anegdotki, bo humoru brak.

Marcin Ryszka



