Rodado czy Pululu? Piłkarz Wieczystej wskazał lepszego

Miki Villar tego lata dołączył do Wieczystej Kraków, a wcześniej grał dla Jagiellonii Białystok i Wisły Kraków. W rozmowie z portalem pilkanozna.pl porównał Afimico Pululu oraz Angela Rodado.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Miki Villar

Pululu pokazał więcej. Rodado musi jeszcze potwierdzić klasę

Miki Villar tego lata wrócił do pierwszej ligi i zasilił szeregi Wieczystej Kraków. Liczył, że pozostanie w Jagiellonii Białystok, ale otrzymał wiadomość, że nie będzie grał regularnie, co przesądziło o rozstaniu. Beniaminek pierwszej ligi skorzystał z okazji i pozyskał hiszpańskiego skrzydłowego, który ma pomóc w walce o awans do Ekstraklasy.

W czwartek Wieczysta rozegra derbowy mecz z Wisłą Kraków, czyli byłym zespołem Villara. Będzie więc to dla niego szczególne starcie. Przy okazji zbliżającej się rywalizacji, Hiszpan został zapytany o kulisy dołączenia do Wieczystej, rozstania z Białą Gwiazdą oraz porównania dwóch świetnych napastników – Afimico Pululu oraz Angela Rodado. Skrzydłowy miał przyjemność grać zarówno z jednym, jak i drugim.

– To zupełnie różni napastnicy. Bardzo lubię Rodado, ale Pululu jak dotąd pokazał więcej. Rodado ma wielką przyszłość i może zostać legendą klubu, ale Pululu zrobił niesamowite rzeczy w zeszłym sezonie – zarówno w Europie, jak i w Ekstraklasie – stwierdził Villar w wywiadzie dla portalu pilkanozna.pl.

Rodado zaczął kolejny sezon w Wiśle w wielkim stylu, zdobywając 12 bramek w 11 spotkaniach. Pululu też błyszczy na starcie kampanii, a jego dorobek wynosi 7 goli w 14 meczach, w tym cztery w eliminacjach do europejskich pucharów.