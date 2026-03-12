Wisła Kraków zagra w piątek z Miedzią Legnica. Mariusz Jop został zapytany o mecz ze Śląskiem Wrocław, który nie doszedł do skutku. Trener trzyma stronę Jarosława Królewskiego.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Jop wspiera Królewskiego. Wisła oczekuje lepszego traktowania

Wisła Kraków przygotowuje się do piątkowego meczu z Miedzią Legnica. W kuluarach wciąż wyczekuje się na decyzje Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie spotkania ze Śląskiem Wrocław, które zostało zbojkotowane przez Białą Gwiazdę. Wrocławianie odmówili wpuszczenia jej kibiców, więc Jarosław Królewski poinformował, że drużyna nie stawi się na meczu. Piłkarze gospodarzy w towarzystwie sędziego Tomasza Kwiatkowskiego pojawili się na murawie, natomiast rywal tego nie zrobił.

Jak do tej sytuacji podchodzi się w szatni Wisły? Mariusz Jop przyznał, że w pełni popiera działania Królewskiego. Uważa, że Śląsk nie potraktował krakowskiego klubu sprawiedliwie, decydując się na niewpuszczenie jej kibiców na trybuny.

– My utożsamiamy się z tym, co robi prezes Jarosław Królewski, bycie razem to bycie razem w takiej sytuacji. Robimy to dla kibiców – oni są najważniejsi i gramy dla nich. Oczekujemy także równego traktowania, traktowania fair – przekazał szkoleniowiec Wisły Kraków na konferencji, cytowany przez Piotra Rzepeckiego.

Mariusz Jop w sprawie nierozegranego meczu z @SlaskWroclawPl: „My utożsamiamy się z tym co robi prezes Królewski, bycie razem to bycie razem w takiej sytuacji.



Niezależnie od decyzji w sprawie tego spotkania, Wisła pozostaje liderem pierwszej ligi oraz faworytem do awansu do Ekstraklasy. Ma osiem punktów przewagi nad drugim Chrobrym Głogów.