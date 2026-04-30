Memphis Depay wróci do Europy? Niespodziewany kierunek

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Greckie kluby polują na Memphisa Depaya

Memphis Depay może zmienić otoczenie podczas letniego okienka transferowego. 32-letni napastnik zarabia ogromne pieniądze w Brazylii, gdzie występuje w barwach Corinthians. Władze klubu z Sao Paulo mogą dążyć do rozstania z doświadczonym Holendrem, ponieważ jego pensja stanowi duże obciążenie dla budżetu. Sam piłkarz również ma być gotowy na rozważenie nowych ofert i nie wyklucza kolejnej zmiany barw klubowych.

Niewykluczone, że Depay niedługo wróci na europejskie boiska. Z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura wynika, że zainteresowanie cofniętym napastnikiem wykazują drużyny z Grecji. Mowa o Olympiakosie Pireus, Panathinaikosie Ateny, AEK-u Ateny oraz PAOK-u Saloniki. 32-latek w każdym z tych zespołów mógłby otrzymać status największej gwiazdy oraz bardzo korzystny kontrakt. Jego umowa z obecnym pracodawcą wygasa po aktualnym sezonie, dlatego może być on dostępny bez kwoty odstępnego.

108-krotny reprezentant Holandii przywdziewa koszulkę Corinthians od września 2024 roku, kiedy przeniósł się na Neo Quimica Arenę na zasadzie wolnego transferu z Atletico Madryt. Były zawodnik Barcelony, Manchesteru United, Olympique’u Lyon oraz PSV Eindhoven w trwającej kampanii rozegrał 12 meczów, zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Warto dodać, że opuścił kilka ostatnich spotkań z powodu kontuzji. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową tego piłkarza na mniej więcej 10 milionów euro.