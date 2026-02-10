Trener ŁKS bez ogródek. „To jest tragedia”

22:10, 10. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TVP Sport

ŁKS w trakcie minionego weekendu pokonał na wyjeździe Polonię Bytom (3:2) w Betclic 1. Lidze. Tymczasem w magazynie "1 Liga Styl Życia" ciekawej wypowiedzi udzielił Grzegorz Szoka.

Grzegorz Szoka
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

Grzegorz Szoka mocno o obiekcie Polonii Bytom

ŁKS od zwycięstwa rozpoczął drugą część sezonu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Łodzianie, mimo że w minioną sobotę przegrywali już dwoma golami z Polonią Bytom, ostatecznie zdołali odwrócić losy rywalizacji o 180 stopni, wygrywając różnicą jednego gola. Tymczasem w magazynie „1 Liga Styl Życia” na kanale TVP Sport na platformie YouTube konkretne stanowisko na temat obiektu Niebiesko-Czerwonych przedstawił szkoleniowiec Rycerzy Wiosny.

– Jeżeli chodzi o sztuczną nawierzchnię, to wiadomo, że to jest tragedia, że w ogóle na tym poziomie jest ona dopuszczona. W każdym razie dla nas można powiedzieć, że trafiliśmy na najlepszy możliwy moment, żeby zagrać taki mecz. Były mrozy, wróciliśmy specjalnie wcześniej z Turcji i trenowaliśmy tak naprawdę przez półtora tygodnia na sztucznej murawie – mówił Grzegorz Szoka.

– W związku z tym uważam, że był to dla nas najlepszy moment i nie miało to aż takiego wpływu, jak miałoby w sytuacji, gdybyśmy pojechali tam w środku sezonu, na przykład w sierpniu czy wrześniu, kiedy jest gorąco, i nagle musieli wyjść na sztuczną trawę, mając tylko trzy dni treningu, żeby się do tego przestawić. Dla nas nie była to aż tak duża różnica – zaznaczył trener Łodzian.

– Całościowo było to bardzo szybkie boisko, bo padał deszcz. Myślę, że w tym okresie raczej pomagało to w grze w piłkę, a nie przeszkadzało – podsumował Szoka.

Tymczasem już w sobotę ŁKS rozegra pierwsze ligowe spotkanie w 2026 roku w roli gospodarza. Zmierzy się wówczas z Chrobrym Głogów. Mecz rozpocznie się o godzinie 19:30.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź